Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC hasta 2027 tras el cese de Matías Almeyda

El técnico madrileño Luis García Plaza dirigirá al primer equipo del Sevilla FC hasta el año 2027, tras el acuerdo alcanzado con la directiva nervionense. El preparador toma las riendas del conjunto andaluz para ocupar la vacante que deja el argentino Matías Almeyda, destituido a principios de esta semana a causa de la crisis de resultados que atraviesa la entidad deportiva.

García Plaza, de 53 años de edad, retorna a los banquillos de la máxima competición nacional por primera vez desde el pasado mes de diciembre de 2024, fecha en la que finalizó su vinculación como técnico del Deportivo Alavés. El principal cometido a su llegada al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será sellar la permanencia de la plantilla, que actualmente mantiene un estrecho margen de tan solo tres puntos sobre los puestos que condenan a la pérdida de categoría.

La salida de su predecesor se precipitó tras caer derrotado en casa frente al Valencia CF por cero goles a dos durante la vigésima novena jornada liguera. El exentrenador sumaba un escaso bagaje de una victoria en sus últimos ocho compromisos, dejando al equipo estancado en 31 puntos. Almeyda concluye así una breve etapa iniciada en el verano de 2025, tras dirigir 32 encuentros oficiales entre el campeonato regular y el torneo del KO.

Con esta contratación, la entidad hispalense busca un perfil que asegure el rendimiento inmediato apelando a una contrastada trayectoria. El nuevo preparador acumula 229 partidos de experiencia en la máxima categoría del fútbol español. Tras foguearse en conjuntos como la UD Altea o el filial del Villarreal CF, dio el salto al profesionalismo con el Elche CF en la campaña 2006-2007.

Su consagración llegó en tierras valencianas al frente del Levante UD, donde, tras lograr la permanencia inicial en la división de plata, comandó un exitoso ascenso. Posteriormente, recaló en el Getafe CF, logrando consolidar a la escuadra azulona en la élite y erigiéndose en aquel momento como el técnico con más encuentros dirigidos en la máxima categoría con dicha institución.

Su bagaje internacional también es extenso e incluye experiencias en ligas emergentes. En el año 2014 asumió la dirección del Baniyas SC en los Emiratos Árabes Unidos, pasando posteriormente por el Beijing Renhe en China y el Al-Shabab del campeonato saudí. Entre medias, tuvo la oportunidad de regresar a la liga española para dirigir de forma breve al primer equipo del Villarreal CF.

En sus últimas aventuras nacionales, ha demostrado ser un especialista en llevar equipos a la élite. En la temporada 2020-2021 tomó las riendas del RCD Mallorca, con el que celebró el ascenso inmediato, hito que repetiría años más tarde con el conjunto vitoriano de Mendizorroza. Ahora, su reto abandona la lucha por subir de división para centrarse exclusivamente en la supervivencia deportiva de un club histórico inmerso en una situación límite.