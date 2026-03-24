Mohamed Salah anuncia que deja el Liverpool

Mohamed Salah deja el Liverpool tras casi 10 años en Anfield donde ha conquistado todo lo que se puede ganar como futbolista profesional. Lo hace tras renovar el año pasado y jugar este curso como red por última vez. El anuncio oficial lo ha publicado el club y él mismo.

Salah fichó por el Liverpool el 22 de junio de 2017. El club inglés le sacó de la AS Roma por una cifra inicial de aproximadamente 42 millones de euros. Años después su precio de mercado llegó a superar los 100 kilos.

"Quería empezar diciendo que nunca imaginé que este club, esta ciudad, esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es una historia, es un espíritu; no puedo explicárselo a nadie que no forme parte de este club", comenta Salah en su despedida.

A fecha de marzo de 2026, Mohamed Salah ha conquistado un total de 9 títulos en el Liverpool. Su palmarés con los Reds incluye dos trofeos de la Premier League (2019/20 y 2024/25), una Champions League (2018/19), un Mundial de Clubes (2019), una Supercopa de Europa (2019), una FA Cup (2021/22), dos Copas de la Liga (2022 y 2024) y una Community Shield (2022). Además, a nivel individual, destaca por haber ganado cuatro Botas de Oro de la Premier League.

En cuanto a su registro goleador, Salah ha marcado un total de 255 goles en 435 partidos oficiales con el club de Anfield. Esta cifra lo sitúa como el tercer máximo goleador histórico del Liverpool, habiendo superado a leyendas como Billy Liddell y Gordon Hodgson, y quedando solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt.