Rüdiger: "Dejé mi salud en un segundo plano porque odio dejar tirados a mis compañeros"

Toni Rüdiger ha concedido una entrevista al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde habla de su estado físico y la mentalidad con la que afronta los partidos, siempre al límite pero de manera "deportiva".

Una conversación en la que se sincera y en la que explica a la perfección su estilo.

"Me siento realmente bien y estoy aliviado porque mis tratamientos médicos empiecen a dar fruto. Desde, prácticamente, agosto–septiembre de 2024 siempre había algún problema. Ahora por fin puedo volver a encadenar partidos completos sin tener ningún tipo de molestia física. La temporada pasada sólo podía jugar —e incluso entrenar— si tomaba analgésicos. En enero de este año volví a empeorar y entonces supe: ahora tienes que parar, sobre todo también pensando en el Mundial del verano. Pero ahora sí, estoy de nuevo al cien por cien", dice el jugador del Real Madrid.

"Dejé mi salud en un segundo plano y quise estar al cien por cien para el Real Madrid, porque no hay nada que odie más que dejar tirados a mis compañeros. ¿Lo haría de nuevo? ¡Probablemente sí! Aun así, después de mi operación en 2025 sí que dije internamente con más claridad que realmente ya no podía más…", ha señalado Rüdiger en la entrevista al diario alemán.