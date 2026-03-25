El fútbol se lleva en la sangre: herederos de Casillas, Balboa y Schuster se citan en LaLiga FC Futures

El torneo de LaLiga FC Futures no es solo una competición; es una ventana al futuro y, a menudo, un viaje al pasado. En esta edición, que recupera su esencia en Brunete (Madrid) transformándose en un Mundial de Clubes sub-12, los aficionados han vuelto a sentir un "déjà vu" al leer las alineaciones. Hijos y nietos de leyendas que marcaron una época en el fútbol mundial están listos para demostrar que el talento, efectivamente, se lleva en la sangre.

Uno de los nombres que más expectación genera es el de Martín Casillas Carbonero. El hijo del mítico capitán del Real Madrid y de la Selección Española defiende la portería del alevín madridista. Las comparaciones son inevitables, especialmente desde que una de sus intervenciones en la reciente Crevillent Cup se hiciera viral por su asombroso parecido con las paradas de su padre.

Curiosamente, Martín comparte con Iker no solo los reflejos, sino también su condición de zurdo de pie, una característica que ya lució en el partido de exhibición previo al torneo, donde se mostró muy seguro en las salidas y preciso en el juego de pies.

Ethan Balboa: Velocidad y gol en el ADN

En el mismo equipo que Martín, el Real Madrid, destaca Ethan Balboa Rodríguez. Hijo de Javier Balboa, exjugador del club blanco y actual colaborador televisivo, Ethan se ha destapado como una auténtica máquina de anotar. Heredero de la potencia y velocidad de su padre, el joven delantero fue el encargado de abrir el marcador en el partido de las estrellas entre España y el Resto del Mundo con una definición cruzada perfecta. Su capacidad para desmarcarse y su olfato goleador lo posicionan como una de las grandes promesas a seguir en este Mundial.

El "Schuster" de River Plate: Un cruce de fronteras

La historia más curiosa del torneo la protagoniza Sami Maldonado Schuster. A diferencia de los hijos de Casillas y Balboa, el nieto del legendario Bernd Schuster no juega en España, sino en el River Plate argentino. Sami es hijo de Rebecca Schuster y del exfutbolista Juan Carlos Maldonado, a quien conoció en Chile.

Sami, rubio como su abuelo y muy activo en la punta de ataque, defendió los colores del combinado internacional. En un momento cargado de emoción, fue dirigido por su propio abuelo durante el partido de exhibición. "Es la primera vez que nos vemos después de tantos años", confesó un Schuster visiblemente conmovido. Sami demostró ser el jugador más peligroso de su equipo, golpeando el balón con ambas piernas y obligando a Martín Casillas a emplearse a fondo.

Brunete: El origen de las estrellas 30 años después

El Estadio Municipal Los Arcos de Brunete vuelve a ser el epicentro del fútbol base, celebrando el 30 aniversario del torneo que cambió la vida de figuras como Andrés Iniesta. Esta primera edición del Mundial de Clubes cuenta con 20 equipos de once países y cuatro continentes.

Entre los participantes destacan potencias españolas como el Real Madrid, Barcelona y Atlético, junto a gigantes internacionales como el Inter de Milán, PSG, Arsenal, Bayer Leverkusen y los sudamericanos Boca Juniors, River Plate, Palmeiras y Flamengo. Incluso el Inter Miami de Estados Unidos y representantes de Marruecos y China se han sumado a esta fiesta.

Durante la presentación, figuras como José Ramón de la Morena y Rafael Louzán recordaron que, aunque hoy nazcan estrellas, lo más importante es la formación personal de estos niños. "Algunos serán grandes jugadores, otros grandes médicos o abogados", señaló De la Morena, restando presión a unos jóvenes que, pese a llevar apellidos que pesan toneladas, solo buscan disfrutar del balón sobre el césped de Brunete.

El torneo arranca oficialmente este miércoles y culminará con la gran final el próximo domingo, prometiendo 48 partidos de pura intensidad y la oportunidad de ver, quién sabe, al próximo Balón de Oro dando sus primeros toques.