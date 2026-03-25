El Vinícius más contundente hasta la fecha revela por fin su futuro en el Real Madrid

Vinícius lo tiene claro: "Yo sólo pienso en el Real Madrid y en estar allí mucho tiempo". Así de contundente ha sido Vinícius cuando le han preguntado por su futuro durante su convocatoria con la selección de Brasil. El conjunto carioca entrenado por Carlo Ancelotti jugará en este parón contra Francia en un partido que medirá las aspiraciones de ambos de cara al Mundial.

"Me imagino que todos quieren que sea uno de los protagonistas. Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme. Están Raphinha, João Pedro. Los jóvenes que están llegando, Endrick, Estêvão. Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial", añadió Vinícius sobre su estatus en Brasil.

También preguntaron al jugador blanco si él se considera el mejor futbolista brasileño actualmente: "En las últimas temporadas fui uno de los mejores, Raphinha también... Casemiro, qué decir... Tiene muchísima experiencia. La presión sobre Neymar es normal. No soy imparcial, Ney es uno de mis ídolos. Está haciendo todo lo posible por estar al 100%, por volver a la selección nacional... Ahora, la decisión está en manos del entrenador, pero nosotros, los jugadores, siempre queremos jugar con los mejores".

🤍"PIENSO en JUGAR en el REAL MADRID MUCHO TIEMPO". 🇧🇷 Las palabras de Vinicius en rueda de prensa. pic.twitter.com/hEdeSshxjr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2026

Respecto al duelo contra Francia, el jugador del Real Madrid sabe que hay en juego más que una victoria en un amistoso: "Este partido será muy importante para nosotros. Son un gran equipo, y mis compañeros del Real Madrid también lo son. Será un partido muy abierto. Nadie querrá ponerse a defender. Será una buena prueba para nosotros. En cuanto al apoyo de nuestra afición, siempre es importante para nosotros. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas".

Incluso le preguntaron por la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al Orlando City: "Antoine Griezmann es un gran jugador, ha hecho una gran carrera en España, con la selección de Francia también. Me gusta mucho, todo lo que ha hecho en su carrera. Creo que aportará mucho a la Liga".