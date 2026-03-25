John Toshack sufre demencia: "Es una enfermedad terrible"

John Benjamin Toshack, mítico entrenador galés que dirigió al Real Madrid y a la Real Sociedad en varias etapas, está librando una dura batalla contra la demencia. Así lo ha desvelado su hijo Cameron, quien ha desvelado la enfermedad que aqueja a su padre en una entrevista concedida al Daily Mail.

"Es una enfermedad terrible. Lo que estamos viendo es la memoria a corto plazo: hablo con él casi todos los días y, si charlamos por la tarde, puede que no recuerde que también hablamos por la mañana", explica Cameron, que heredó de su padre la pasión por el fútbol e incluso jugó durante algún tiempo en el Cardiff City, para ejercer posteriormente como entrenador y asistente técnico.

El deterorio cognitivo de John Toshack, de 77 años, no alcanza a todos sus recuerdos. De hecho, como desvela su hijo, la memoria del extécnico galés recupera el vigor cuando le invitan a rememorar sus andanzas en los terrenos de juego, aquellos en los que dejó su impronta con una personalidad que nunca dejaba a nadie indiferente.

Homenaje en Anoeta

"Si le pregunto sobre sus días en Liverpool, San Sebastián o Madrid, los detalles son sorprendentes. El otro día me habló de un partido del Real Madrid contra el Milan de Sacchi y cómo modificó su centro del campo para lidiar con Marco van Basten. Es como si el partido hubiese sido ayer", señala Cameron en una entrevista en la que subraya que su padre alterna días buenos y otros que no lo son tanto, tal y como ocurre con quienes padecen una enfermedad que sufren millones de personas en todo el mundo.

Lo cierto es que Toshack siguen venerándole como una leyenda en Anoeta, donde el pasado 13 de septiembre, en partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid (1-2), sintió el calor de la afición de la Real Sociedad con motivo de un homenaje en el que se le entregó la insignia de oro y brillantes del club donostiarra y al que asistió su familia.

Frases míticas

Además de sus éxitos como jugador y como entrenador, Toshack sería recordado por sus frases. En noviembre 1999, en su segunda etapa como técnico madridista y tras un partido contra el Rayo en Vallecas, dijo que "es más fácil ver un cerdo volando sobre el Bernabéu a que yo rectifique". Unas palabras que colmaron la paciencia del entonces presidente Lorenzo Sanz, que decidió prescindir de los servicios del británico para relevarlo por Vicente del Bosque.

Otra de sus frases míticas la pronunció también en 1999, unos meses antes. Fue en concreto el 25 de abril en el Helmántico, tras un partido que el Madrid empató con la UD Salamanca (1-1). "Los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos once cabrones de siempre". Otra perla del galés que es historia de nuestro fútbol.