La desternillante anécdota de Javi Moreno con sus calzoncillos de jirafas en el vestuario del Milan

Javi Moreno fue uno de los jugadores que más alegrías dio al Alavés en toda su historia, llegando incluso a rozar una Copa de la UEFA que perdieron ante el Liverpool en la final de la temporada 2000/2001. De hecho, la perdieron en la prórroga por 4-3 con un gol de oro en propia puerta de Geli. Moreno hizo dos goles ese día.

Después de esa temporada de ensueño, Moreno fue fichado por el todopoderoso AC Milan de entonces. Él y José Mari, ex del Atlético de Madrid. Pero no le fue bien en San Siro. Jugó poco y acabó volviendo a España para fichar por el conjunto colchonero.

De su etapa en el AC Milan se ha hablado mucho, pero él ha contado una anécdota muy graciosa sobre cómo llegó al vestuario italiano y se sintió un poco "paleto" al llegar en chándal el primer día y sentarse al lado de genios como Maldini o Costacurta.

"Llego de los primeros. La taquilla que me ponen está enfrente del pasillo. Los veía entrar uno a uno y parecía que venían de una boda. Yo llegué al vestuario del AC Milan con mi chándal Kelme y calzoncillos de jirafas...", confesó en el podcast Offsiders.

"Costacurta venía con pajarita, con un esmoquin... y yo con mi chándal sentado, digo 'me cago en diez'. Se quitaban todos la ropa y todos iban con calzoncillos Dolce & Gabbana, Armani, Versace y yo de jirafas", insistía el ex del Alavés.