"La familia Mbappe es la que está filtrando todo"

La presentación de Luis García Plaza como nuevo entrenador del Sevilla, las quejas del Atlético de Madrid en redes sociales por el arbitraje del derbi y, sobre todo, el tema Kilian Mbappe han centrado la tertulia de Futbol es Radio de este miércoles en esRadio.

Moderada por Sergio Valentín y con Alfredo Somoza, Guillermo Domínguez y Dani Blanco de contertulios el coloquio ha ido por esos temas que marcan la actualidad del miércoles en el mundo del deporte. Los tres contertulios han estado de acuerdo en que "Luis García es una gran opción para el Sevilla" pero Somoza ha remarcado "el marrón terrible que es para él".

En cuanto a las quejas del Atlético, Sergio Valentín no quería hablar mucho pero "me veo obligado porque son ellos mismos los que se han encargado de hablar de ello". Guillermo Domínguez matizó que "las quejas son de todos pero el Atlético es experto"

El surrealismo de la situación de Mbappe, equivocado el diagnóstico en el Real Madrid, ha sido también tratado. Somoza defiende que "ha habido partidos en los que no ha jugado y ha sido decisión suya porque se va a Francia y sigue lesionado". "Diez dias entre el partido del Celta y el del Talavera. No estás recuperado ni de lejos con un esguince de rodilla". Dani Blanco recordó que "el record era importante porque él fuerza para conseguir ser el máximo goleador" pero "resetea en 2026 y en enero. Por eso juega algunos encuentros". A lo que Guillermo Domínguez recordó que "juega por el record. Eso está claro".

Sergio Valentín defendió que "hay que ponerse en la piel de Mbappe porque se ha dicho de todo y él ha sido muy profesional. Pues le entiendo" a lo que Domínguez dijo que "estará hasta el gorro de que se dude de su profesionalidad". Alfredo Somoza recalcó que "la familia Mbappe es la que está filtrando toda la información porque el periodista Riolo es muy cercano a la familia"

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