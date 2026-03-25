"Lo ideal para la recuperación de ambos es quedarse con su club"

En El Primer Palo de hoy los temas a tratar han sido la renovación de Vinicius, el futuro de Julián Álvarez, y Negreira y su prueba médica en el juzgado para comprobar si puede declarar o no.

Además, uno de los temas que más polémica sigue generando es la presencia de Mbappé y Bellingham com sus respectivas selecciones tras haber estado lesionados y no poder jugar prácticamente minutos relevantes con el Real Madrid. Enrique Mahíllo, preparador físico de la Agrupación Deportiva Alcorcón indicaba que "lo ideal en estos casos es que los jugadores realicen trabajos de recuperación en las instalaciones del club", además ponía el foco en los viajes que deberán realizar ambos jugadores (hay que recordar que Kylian deberá viajar hasta Estados Unidos y Bellingham hasta Inglaterra). Mahíllo asegura que "los profesionales que trabajan con ellos en el día a día son los más indicados para ponerlos a punto de cara a partidos tan exigentes como el del Bayern".