Madrid reivindica la final del Mundial frente a las opciones de Barcelona y Marruecos

La concejala delegada de Deportes del Consistorio madrileño, Sonia Cea, ha asegurado este martes que desde el Ayuntamiento se continúa redoblando esfuerzos para que la ciudad acoja el partido definitivo del Mundial 2030. Durante su intervención, la edil ha querido remarcar que la candidatura local ya ha obtenido las más altas valoraciones por parte de los inspectores en sus visitas periódicas.

Estas declaraciones se han producido durante la presentación del Campus Vicente del Bosque en el majestuoso marco del Palacio de Cibeles. En este escenario, Cea ha insistido en que el equipo municipal sigue trabajando de manera estrecha con la Federación Española de Fútbol y con las altas instancias del deporte rey a nivel internacional. "Sabéis que tenemos la mejor puntuación de todas las series que ha hecho FIFA para cada una de las sedes", ha trasladado la concejala a los medios de comunicación allí congregados.

La ambición de la capital de España por convertirse en el epicentro del fútbol mundial es evidente, sustentada por infraestructuras de primer nivel como el renovado estadio Santiago Bernabéu o el Cívitas Metropolitano. "Estamos convencidos de que Madrid es el mejor sitio para albergar la final del campeonato. No entenderíamos un torneo global que no tuviera su broche de oro en nuestras calles, pero la decisión no es nuestra. Lo que puedo decir es que los deberes los estamos haciendo", ha aseverado con firmeza.

Cabe recordar que la candidatura conjunta para albergar el gran torneo futbolístico está conformada por España, Portugal y Marruecos. Aunque ciudades como Barcelona o Casablanca han mostrado su interés en acoger el partido definitivo, los informes técnicos respaldan a la candidatura madrileña como la opción más sólida, fiable y preparada para asumir un evento de semejante magnitud, que atraerá a cientos de miles de visitantes y dejará un importante impacto económico a nivel nacional.

Por otro lado, la delegada de Deportes no ha querido dejar pasar la oportunidad para referirse al viejo anhelo de la ciudad: los Juegos Olímpicos. Tras los intentos fallidos de las últimas décadas, el sueño sigue vivo en la sede del Ayuntamiento. "Esta ciudad está haciendo el trabajo para que, en el momento que sea, Madrid esté preparada", ha asegurado, dejando abierta la puerta a una futura candidatura cuando las circunstancias internacionales sean propicias y el Comité Olímpico Internacional decida apostar por la capital española.