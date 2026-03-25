Marruecos aún no ha vencido: Senegal recurre al TAS por la Copa de África

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado de manera oficial la recepción de un recurso de apelación presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF). Esta acción legal va dirigida en contra de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), a raíz de la polémica decisión que desposeyó al combinado nacional senegalés de su reciente título en la categoría masculina del principal torneo del continente africano.

El origen de este conflicto institucional y deportivo se remonta al pasado 17 de marzo, fecha en la que la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol emitió un controvertido fallo. En dicho dictamen, el organismo rector del fútbol africano declaró que la selección de Senegal había perdido el partido definitivo por una presunta incomparecencia en la final. Este encuentro estaba programado para disputarse el 18 de enero en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, por lo que las autoridades deportivas continentales optaron por proclamar vencedora a la selección local con un resultado administrativo de tres goles a cero.

Ante esta situación, el recurso impulsado por la federación senegalesa tiene como objetivo principal que se anule por completo la resolución de la CAF y, en consecuencia, se declare legalmente a su selección como la legítima ganadora de la Copa de África de Naciones (Afcon). Además, la representación jurídica de Senegal ha solicitado la suspensión inmediata del plazo establecido para presentar su escrito de apelación formal. Esta medida cautelar se mantendría en vigor hasta que el ente africano notifique oficialmente la decisión con todos los fundamentos jurídicos pertinentes, dado que el dictamen emitido el 17 de marzo tenía un carácter meramente operativo y carecía de una argumentación legal detallada.

Por su parte, el tribunal con sede en Lausana ha explicado cuáles serán los siguientes pasos a seguir. En primer lugar, se procederá a nombrar un tribunal arbitral específico que se encargará de examinar exhaustivamente el asunto. Una vez constituido, se establecerá un calendario de actuaciones. Según dictan las normas procesales de la institución, la parte apelante dispondrá de un plazo de 20 días para presentar un escrito con sus alegatos y argumentos jurídicos, tras lo cual las partes demandadas contarán con otros 20 días para formular su correspondiente escrito de defensa.

No obstante, desde la propia institución deportiva han querido aclarar que, encontrándose en esta fase inicial del procedimiento y teniendo en cuenta la expresa solicitud del demandante para suspender los plazos, resulta imposible anticipar con exactitud un calendario procesal. Por tanto, tampoco se puede indicar de momento en qué fecha exacta se programará la correspondiente audiencia con las partes implicadas en el litigio.

Finalmente, Matthieu Reeb, director general de la corte de arbitraje, ha comparecido para transmitir un mensaje de tranquilidad, declarando que su organismo está perfectamente equipado para resolver este tipo de controversias gracias a la asistencia de árbitros altamente expertos e independientes. "Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que los procedimientos de arbitraje se lleven a cabo lo más rápidamente posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a una audiencia justa", ha concluido en sus declaraciones.