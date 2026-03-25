Mbappé defiende a los médicos del Real Madrid: "La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa"

Kylian Mbappé ha tomado la palabra durante la concentración de la selección francesa en Boston, donde el combinado galo jugará varios partidos amistosos —uno en concreto contra la Brasil de Vinícius—. Mbappé ha querido desmentir los rumores que decían que había sido mal diagnosticado por los médicos del Real Madrid, los cuales le habrían valorado la rodilla que no era.

Mbappé ha sido contundente: "La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa. Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas, se generan rumores, es parte del juego. Con el club siempre hemos tenido una comunicación bastante clara".

Kylian no quiere que nada enturbie el momento que vive el Real Madrid en la temporada, ya que se juegan la Liga y la Champions: "Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba disponible y muchos pensaban que yo era la única solución del club, pero no es así".

El delantero del Madrid incluso asume parte de culpa en no salir a desmentirlo antes: "Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas se generan rumores, así es el juego".

Hay que recordar que esas informaciones llegaron desde Francia y Mbappé siempre ha defendido que se la tienen jurada desde su salida del PSG.