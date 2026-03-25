Míchel Sánchez, actual entrenador del Girona, ha confesado algo que nadie conocía y que a buen seguro sorprenderá a más de uno, ya que iba a fichar por el Real Madrid cuando era jugador del Rayo y no se presentó. Visto ahora parece una temeridad, pero luego fue leyenda del Rayo y dice que nunca se arrepintió de esta decisión.

"Quedamos para firmar y no me presenté. Todo el mundo me decía 'vete al Madrid' y cuando llegó el momento, le dije a mi padre: 'no voy'. Y no fui", confesó en una entrevista con La Otra Grada. Las razones para decir que no también las explicó y las mismas pasaban por su falta de madurez sobre el terreno de juego.

"No estaba preparado. Tenía muy poco bagaje de cultura deportiva y estaba encerrado en mi barrio. Era mi zona de confort y no quería salir de ahí".

Míchel Sánchez es una de las mayores leyendas de la historia del Rayo Vallecano, club en el que disputó un total de 425 partidos oficiales como jugador. Su carrera en el primer equipo de Vallecas se dividió en tres etapas principales, sumando un total de 17 temporadas en el club. Además, pasó por allí como entrenador, logrando un ascenso en 2018.

Míchel además es el máximo goleador histórico del club con 53 tantos anotados durante su etapa profesional.