Revelan qué jugador del Barcelona se echa alcohol en el Gatorade estando en el banquillo

Después de ver a Memphis Depay sacando su móvil en pleno partido del fútbol brasileño hace unos días, llega ahora la confesión de un exfutbolista del Barcelona sobre el jugador que se echaba alcohol en el Gatorade estando en el banquillo. El presunto culpable es Alexander Hleb y el que lo ha revelado es Albert Dalmau.

"Él sabía que en dos o tres días se iba, y en la típica botella de Gatorade, había Gatorade, pero también se metió un culín de alcohol", comenta Dalmau en una entrevista en el podcast 'Montiliving'. Eso sí, Dalmau comenta que fue durante una gira veraniega y que Hleb ya sabía que abandonaría el Barcelona poco tiempo después.

En su momento, el propio Hleb asumió su culpa en varias situaciones vividas con Pep Guardiola: "Fue totalmente culpa mía, no de Guardiola. Él hizo todo lo posible para que me adaptara rápido... yo mismo me comporté como un tonto". También confesó que se equivocó dejando el Arsenal: "Todavía no entiendo por qué tomé esa decisión. En el Arsenal era 100% feliz... lloré cuando hablé con Wenger antes de irme".

Alexander Hleb fichó por el FC Barcelona en el verano de 2008, concretamente el 16 de julio, procedente del Arsenal por unos 15 millones de euros. Aunque solo jugó una temporada con el equipo antes de comenzar una serie de cesiones, formó parte del histórico triplete de la era de Pep Guardiola.

Después del Barcelona, el bielorruso encadenó cesiones en el Stuttgart, Birmingham y Wolfsburgo hasta rescindir su contrato en 2012. Luego pasó por Turquía y Rusia, aunque vivió sus mejores momentos regresando repetidamente al BATE Borisov de su país. Allí ganó seis ligas bielorrusas antes de retirarse oficialmente en 2020 a los 38 años.