Tres ultras de 'Tropas de Breogán' detenidos en Vigo por los altercados en la previa del Celta-Lyon

Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional en relación con los altercados previos al partido de la Europa League entre el Celta y el Olympique de Lyon en Vigo, que ya habían conllevado el arresto de otros dos ultras.

El ataque se produjo la noche del 12 de marzo en torno a un local de hostelería en el que se encontraban hinchas del equipo francés y en él se vieron implicados una treintena de miembros del grupo ultra 'Tropas de Breogán', entre los que se encontraban los detenidos.

La Policía explica en un comunicado que los ultras, para evitar ser identificados, vestían con ropa oscura, capucha y pasamontañas.

Tres aficionados del equipo francés sufrieron heridas incisocontusas y dos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital para ser atendidos.

El establecimiento presentó daños graves pese a que sus propietarios intentaron evitar males mayores y procedieron a bloquear las puertas de acceso.

Fue entonces cuando los encapuchados comenzaron a golpear los cristales y las puertas con palos de madera y barras de metal de obra para tratar de acceder a su interior y, en ese ataque, lograron fracturar los cristales, que impactaron en los aficionados franceses.

Al no poder acceder al interior, los ultras abandonaron la zona corriendo, en pequeños grupos y diferentes direcciones, para evitar ser localizados por los agentes que se dirigían hacia el lugar de los hechos.

A los detenidos se les imputan delitos de lesiones, desórdenes públicos y daños.

Las investigaciones continúan abiertas a la espera de poder identificar a más autores de la agresión y no se descartan nuevas detenciones.

Esta operación policial fue desarrollada por la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Vigo-Redondela, en el marco del Plan Operativo de Prevención de la Radicalización Violenta de la Policía Nacional.