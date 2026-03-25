Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi. Ya se conoce la sanción para el jugador uruguayo del Real Madrid que vio la roja directa por su entrada a Baena en el partido que el conjunto blanco ganó por 3-2 ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu.

Esta es la resolución final:

"1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.1)"

También se ha publicado la alegación del Real Madrid:

"El Club alegante señala en su escrito que: el balón se encuentra dentro del radio de acción inmediato del jugador, el gesto técnico ejecutado por el Jugador está inequívocamente dirigido a disputar el balón y la acción se desarrolla en un contexto de disputa real y efectiva. En consecuencia, a juicio del Real Madrid CF, resulta objetivamente incorrecto afirmar que el Jugador "no se encontraba a distancia de ser jugado el balón" (sic). Sobre la base de dichas alegaciones, solicita que se deje sin efecto la citada expulsión"

Con esta sanción, Valverde será baja ante el Mallorca a la vuelta del parón, el próximo sábado 4 de abril en las islas.