El posible fichaje de Rodri Hernández al Real Madrid, la inminente sanción al Manchester City, las declaraciones de Mbappé sobre su rodilla y el gran momento de forma del Real Madrid. Estos han sido los temas que se han tratado este jueves en Fútbol esRadio, programa presentado y dirigido por Sergio Valentín y que hoy ha contado con Alfredo Somoza, Ignacio Escudero e Isidoro San José.

Con estas declaraciones -las de Rodri- "está poniendo la alfombra directa al Santiago Bernabéu. Está pidiendo a Florentino Pérez que le fiche", aseguraba Alfredo Somoza a quien "no me emociona. No el actual Rodri. ¿A quién sentaríais para meter a Rodri?". En líneas general, se valoró positivamente al centrocampista del City, pero también se mostraban dudas sobre su estado físico y el precio: "me parece demasiado 50 millones de euros. Yo no sentaría a Thiago Pitarch", algo con lo que no estaba de acuerdo Isidoro San José: "Estás comparando al anterior Balón de Oro con un futbolista que ha jugado 6 o 7 partidos en el Real Madrid". Fue un debate muy vivo sobre un fichaje que no dejó consenso sobre la mesa, aunque todos coincidían en que el Real Madrid necesitaba un futbolista de este perfil, incluso Isidoro San José que no suele mojarse en este tipo de debates.

Mbappé ha desmentido la información sobre que el Real Madrid le hizo pruebas en la rodilla sana, algo que sí ha contrastado Alfredo Somoza: "A mí me han dicho que es verdad, que le miraron la rodilla equivocada", informaba el periodista que apuntaba a Mbappé por aprovechar el buen momento del Real Madrid para llamar la atención: "eso no es de líder, ni de ser buen compañero". Sergio Valentín, tras hablar con el entorno de Mbappé, ha contado que "al jugador le ha molestado que se pusiera en duda su profesionalidad. Que si se borra de los partidos, que si prefiere irse a París de juerguita o que está pensando en el Mundial".

También se habló largo y tendido del momento del Real Madrid que ha mejorado su juego y resultados en las últimas semanas. Para todos ha sido clave la presencia de Thiago Pitarch, el sistema nuevo, con un 4-4-2 y que hay ausencias (Mbappé y Bellingham) que le han dado alternativas a Arbeloa. Precisamente, la vuelta de estos dos jugadores es lo que más dudas genera respecto al futuro inmediato del Real Madrid: "ahora Arbeloa va a tener el reto que le va a definir como entrenador. Va a tener a jugadores que, se ha demostrado, no son la mejor combinación y que, por galones, parece que tienen que jugar todos los partidos y todos los minutos. Vamos a ver si consigue mantener este nivel de juego y que no haya roces en el vestuario".

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