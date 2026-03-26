Solo quedaba él por hablar en el Atlético de Madrid. Álex Baena habla por fin de la roja a Valverde y se posiciona claramente en favor de los intereses del club. Ha sido en la rueda de prensa de España previa al choque amistoso contra Serbia de este viernes.

Álex Baena responde sobre la sanción de un partido a Fede Valverde 🗣️ pic.twitter.com/6SqvHLsVRB — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 26, 2026

"Yo opino igual que todo lo que ha sacado el club", comentó de forma tajante Baena, que además apunta a ser titular mañana ante Serbia en el primero de los dos amistosos que España jugará este parón. El segundo será frente a Egipto.

Estas declaraciones llegan la misma tarde en la que el Atlético puso más tuits incendiarios contra los árbitros y el Real Madrid. Dos en concreto:

Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité.

Misma redacción del acta.

Distinto criterio. 🤔 pic.twitter.com/SPlasu8Vt7 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

"Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", dice el tuit del Atlético.

Y también este otro:

Enhorabuena, sois los mejores en esto.

Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde. pic.twitter.com/VGC2bdlRaM — Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

"Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", decía el siguiente.