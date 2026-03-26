Cazorla entrega la camiseta del Oviedo al papa León XIV por una razón especial

El Real Oviedo acudió a la emblemática plaza de San Pedro del Vaticano y la comitiva fue recibida por el papa León XIV. Encabezados por el presidente del club, Martín Peláez, entrenadores, miembros de la junta directiva y algunos futbolistas acudieron a la audiencia papal. Además, Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, formó parte de la expedición.

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El viaje a Roma se produjo dentro del programa de actos organizados para celebrar los cien años de existencia de la entidad deportiva que se cumplen este jueves 26 de marzo. En la recepción, el capitán y la leyenda ovetense Santi Cazorla fue el responsable de entregar una camiseta oficial del Real Oviedo y lo hizo esbozando una gran sonrisa. Martín Peláez le entregó otra indumentaria conmemorativa diseñada concretamente para los cien años de historia. Todo ello poniendo al papa León XIV en contexto.

El arzobispo Jesús Sanz Montes quiso dejar una huella religiosa y cultural del encuentro, obsequiando al papa León XIV con una reproducción de la Santina de Covadonga en plata, patrona de Asturias, así como una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Reconocimiento generalizado

En el día de su centenario, son muchos los clubes que han mandado un mensaje de felicitación a la entidad carbayona, como Valladolid, Celta, Sabadell o Getafe, entre otros. "100 años... ¡y los que quedan! ¡Feliz centenario, Real Oviedo!", se ha unido LaLiga para aplaudir a una entidad que ha regresado durante esta campaña a la Primera División después de 24 años.

Incluso, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias ha mostrado su orgullo: "Mi felicitación, como presidente del Principado de Asturias, a todos los hombres y mujeres que, durante cien años, han mantenido viva la llama del Real Oviedo". Desde el Gobierno asturiano han expresado: "El Real Oviedo cumple 100 años de orgullo, valor y garra. ¡Enhorabuena! El Gobierno de Asturias felicita al equipo en su primer centenario y a toda su afición".