El escandaloso favor al PSG que hace estallar al fútbol francés

El fútbol francés vive días de máxima tensión tras la decisión de la LFP (Liga de Fútbol Profesional) de aplazar el partido entre el Racing Club de Lens y el Paris Saint-Germain, previsto inicialmente para el 11 de abril. La medida, adoptada por el Consejo de Administración del organismo, ha desatado una auténtica tormenta mediática y deportiva, al considerarse un claro trato de favor hacia el conjunto parisino.

El motivo oficial de la suspensión es permitir que el PSG prepare en mejores condiciones su eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Liverpool, cuyos partidos están fijados entre el 8 y el 14 de abril. Sin embargo, la decisión ha sido percibida por muchos como un precedente peligroso que pone en cuestión la igualdad competitiva en la Ligue 1.

No es la primera vez que el PSG obtiene este tipo de concesiones. Semanas atrás, el club parisino ya logró aplazar su encuentro ante el FC Nantes para llegar más descansado a su cruce de octavos de final contra el Chelsea. Aquella decisión ya generó críticas, pero la nueva reprogramación ha intensificado el malestar, especialmente porque afecta directamente a la lucha por el título.

El Lens, segundo clasificado y a solo un punto del liderato, ha sido el principal perjudicado y no ha tardado en alzar la voz. En un duro comunicado, el club del norte de Francia denunció una "concepción peculiar de la equidad deportiva" y alertó del riesgo de convertir la liga en una competición subordinada a los intereses europeos de ciertos equipos.

Communiqué du Racing Club de Lens Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

El enfado del Lens no es casual. El duelo aplazado tenía un valor crucial en la pelea por la Ligue 1, ya que enfrentaba a los dos primeros clasificados. Una victoria del conjunto norteño podría haber cambiado el rumbo del campeonato. En lugar de ello, el aplazamiento altera su calendario, dejándole sin competir durante varios días para después encadenar partidos en un ritmo exigente.

La polémica no se limita a Francia. En el resto de Europa, varios clubes y analistas han mostrado su sorpresa ante una decisión que no tiene precedentes en otras grandes ligas. Equipos que también disputan la Champions, como el propio Liverpool, no reciben este tipo de ventajas y deben afrontar calendarios mucho más exigentes sin modificaciones.

El argumento de la LFP se basa en proteger los intereses del fútbol francés en competiciones europeas. Mantener la quinta plaza en el coeficiente de la UEFA es clave para asegurar cuatro equipos en la máxima competición continental. Sin embargo, este razonamiento no ha convencido a todos, especialmente cuando la medida beneficia de forma reiterada al mismo club.

Desde el PSG, la postura ha sido clara. Su dirección deportiva, encabezada por Luis Campos, defendió públicamente la necesidad de ajustar el calendario. Según explicó, la intención no es solo beneficiar al club, sino también al conjunto del fútbol francés. Un argumento que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más el debate.

La decisión también incluye el aplazamiento del Estrasburgo-Brest, para favorecer la preparación del primero en la UEFA Conference League. No obstante, el foco mediático se ha centrado en el PSG, cuya influencia en el fútbol francés vuelve a estar en entredicho.

Para muchos, el problema de fondo es el desequilibrio de poder en la Ligue 1. El PSG, respaldado por una enorme capacidad económica, es visto como un actor dominante que condiciona decisiones institucionales. Este episodio no hace más que reforzar esa percepción y abre un debate sobre la gobernanza del fútbol en Francia.

Mientras tanto, el campeonato queda marcado por la incertidumbre. El partido entre Lens y PSG se disputará finalmente el 13 de mayo, una fecha que podría ser decisiva para el título. Pero más allá del resultado, lo ocurrido ya ha dejado una huella profunda en la competición.

La sensación general es que se ha cruzado una línea delicada. Lo que debía ser una medida puntual para favorecer el rendimiento europeo se ha interpretado como un privilegio que rompe las reglas del juego. Y en un deporte donde la igualdad es uno de los pilares fundamentales, esa percepción puede tener consecuencias duraderas.

El terremoto en Francia no es solo por un partido aplazado. Es el reflejo de un conflicto mayor: el equilibrio entre el éxito internacional y la justicia doméstica. Un debate que, tras esta decisión, está más abierto que nunca.