El Gobierno también abandona al fútbol femenino tras haberlo usado políticamente

El fútbol femenino español vuelve a tropezar con la misma piedra. Y no es una cualquiera: es la de la burocracia, la indefinición política y una gestión que, una vez más, llega tarde. El resultado es un doble varapalo de dimensiones considerables: ni presencia en La Quiniela esta temporada ni los 5 millones de euros que ya figuraban en las cuentas de la Liga F.

La historia arranca con una promesa. El Gobierno había trasladado la intención de incorporar partidos de la Liga F al boleto de La Quiniela, una medida largamente reivindicada por el sector como palanca de visibilidad y financiación. No era un mero capricho, sino una necesidad estructural para consolidar el crecimiento del fútbol femenino.

Sin embargo, la realidad ha terminado imponiéndose con crudeza. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes —cuya nueva titular, desde el pasado mes de enero, es Milagros Tolón— no ha llegado a tiempo para adaptar el Real Decreto 419/1991 que regula el reparto de ingresos de las apuestas deportivas y la temporada se agota sin margen de maniobra. A falta de solo siete jornadas para la conclusión del campeonato, la inclusión ya es inviable.

El retraso no es menor. Es, en términos prácticos, un frenazo en seco a una medida que llevaba años gestándose y que incluso había recibido respaldo político en sede parlamentaria. Desde 2019, distintos organismos y asociaciones como el sindicato de futbolistas AFE, venían reclamando esta integración como una cuestión de "justicia e igualdad".

Cinco millones que se esfuman

Pero el problema no se queda en lo simbólico. El golpe es, sobre todo, económico. La presencia en La Quiniela no solo suponía visibilidad, sino ingresos directos. En concreto, alrededor de 5 millones de euros que la Liga F ya había incluido en su presupuesto para esta temporada.

Ese dinero no era accesorio. Estaba destinado, en buena medida, a compensar la retirada progresiva de subvenciones públicas. Es decir, formaba parte de la transición —todavía incompleta— hacia un modelo más autosuficiente. Y ahora, de repente, ese colchón desaparece.

El agujero se agranda en un contexto ya de por sí delicado. La competición venía arrastrando tensiones financieras, dependencia institucional y la necesidad constante de encontrar nuevas vías de ingresos. La Quiniela era una de ellas. Quizá la más estable de todas.

Un modelo en construcción… y en riesgo

Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el fútbol femenino profesional en España sigue en fase de construcción. Y, lo que es peor, depende en exceso de decisiones políticas que no siempre llegan a tiempo.

En los últimos años, el impulso institucional ha sido evidente. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha destinado decenas de millones a la Liga F, en un intento por consolidarla como proyecto estratégico. Pero esa misma dependencia es, a la vez, su principal debilidad. Cuando falla la maquinaria administrativa, todo se resiente. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí.

La paradoja es evidente: mientras se habla de profesionalización, crecimiento e igualdad, la competición pierde una de sus principales fuentes de financiación antes siquiera de estrenarla. Un contratiempo que no solo afecta a las cuentas, sino también al mensaje.

¿Quién rescata ahora a la Liga F?

Con el problema encima de la mesa, surgen las preguntas inevitables. ¿Quién cubre ahora ese agujero de 5 millones? ¿Debe hacerlo el propio Gobierno mediante una nueva subvención? ¿Debe intervenir LaLiga? ¿O, sencillamente, asumir el golpe?

Ninguna de las opciones es sencilla. Una nueva ayuda pública podría generar tensiones con otras federaciones deportivas, que no han recibido apoyos de esa magnitud. Y recurrir a estructuras externas, como LaLiga, reabre el debate sobre la independencia real de la competición femenina.

Lo que está claro es que alguien tendrá que mover ficha. Porque el impacto no es menor: afecta directamente a clubes que operan con márgenes estrechos y a una liga que todavía busca estabilidad.

Mucho discurso, poca ejecución

El caso deja un regusto familiar. Durante años, el fútbol femenino ha acumulado promesas, planes estratégicos y घोषiones institucionales. Pero a la hora de la verdad, la ejecución vuelve a fallar.

La inclusión en La Quiniela llevaba tiempo sobre la mesa, con respaldo político y consenso generalizado. No era una medida improvisada ni controvertida. Era, simplemente, cuestión de cumplir plazos. Y, sin embargo, no se ha hecho.

En un deporte que pelea por consolidarse, estos retrasos no son anecdóticos. Son estructurales. Y, sobre todo, son evitables.

Un paso atrás en plena carrera

El fútbol femenino español ha tratado de dar pasos importantes en los últimos años: profesionalización, mejoras laborales, mayor visibilidad... pero episodios como éste, unido principalmente a la escasísima asistencia a los estadios —en Libertad Digital informamos el pasado 21 de enero de que solo 64 espectadores asistieron al partido de Liga F entre Badalona y Deportivo Abanca en el Nou Municipal de Palamós— evidencian que el camino está muy lejos de completarse.

Perder 5 millones de euros y quedarse fuera de La Quiniela no es solo un problema contable: es un síntoma de que el fútbol femenino apenas despierta interés. Ni siquiera por parte de un Gobierno que, después de haber vendido lo contrario, ahora lo deja abandonado a su suerte tras haberlo utilizado políticamente.