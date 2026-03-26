El plan del Atlético con Julián Álvarez y contra las mentiras desde Barcelona: así sería su sueldo millonario

El diario Marca a través del periodista Isaac Suárez ha desvelado el plan del Atlético de Madrid para apagar cualquier duda sobre la continuidad de Julián Álvarez en el cuadro rojiblanco. Los colchoneros, que tienen blindado al jugador hasta 2030 con una cláusula de 500 millones, le piensan ofrecer una renovación con un salario de 10 kilos netos por temporada, cifra que le haría el epicentro del proyecto. Es más, solo Oblak y Simeone cobran más en el Metropolitano.

"En el Atlético tienen la firme intención de aumentar la apuesta por su jugador franquicia, planteando una revisión de su compromiso que le sitúe como el mejor pagado de la plantilla, concretamente con 10 kilos de ficha", dice Isaac Suárez en su información.

El propio Julián Álvarez sin embargo no se termina de mojar. Unas veces lo deja en el aire y otras es más favorable al Atlético. "Yo que sé. No sé, puede ser que sí, que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá como te dije. Me hacían una pregunta que después sale por todos los lados. Yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y nunca dije nada, ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido, la gente me brindó su cariño. Estoy muy feliz", dijo después de uno de los últimos partidos del cuadro colchonero.

Eso sí, en otra ocasión, también reciente dijo que se veía como un veterano: "En 2035 voy a tener 35 años y me veo con un rol más veterano como el que hoy en día tienen Koke y Griezmann después de tanta experiencia. Me veo un poco reflejado en ellos, de cumplir ese rol de capitán, de líder de grupo".

En el Barcelona están desesperados y usan a la prensa como arma para inventarse informaciones tales como que el Atlético aceptaría 50 millones y Ferran Torres por Julián. Eso sí, Laporta le faltó el respeto al jugador menospreciándole en su época como candidato a la presidencia: "Es un gran jugador, que en el sistema del Barça dicen que funcionaría. Pero no para hacer saltar la banca. Primero debería mostrar su voluntad de venir al Barça, que es que lo que queremos de los jugadores que se interesen. Por otro lado, que sea a un precio razonable; entonces lo podríamos estudiar. Tal como está lo que pretenden, este caso está fuera de juego".

Como ya contamos en Libertad Digital, la realidad es que el Atlético y más desde la llegada de Apollo, no tiene ninguna intención de vender a Julián Álvarez y menos al Barcelona. Su cláusula es de 500 millones y no quieren negociar.