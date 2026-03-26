El rodillo del Barça aplasta al Madrid con un histórico 2-6

24 partidos ganados de 25. Ese es el balance del FC Barcelona femenino frente al Real Madrid. Ambos equipos disputaron el encuentro de ida de semifinales de Champions League y las culés dejaron muestra de superioridad con un histórico 2-6 en Valdebebas. Un doblete de Ewa Pajor y los tantos de Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas dejaron prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Linda Caicedo fue la goleadora por parte del equipo madridista, aunque la intensidad del conjunto blaugrana no dio opciones al Real Madrid. Las aproximadamente 4.000 personas que se dieron cita en el Alfredo Di Stéfano vieron como del 1-2 en el minuto 30 de partido, se pasaba al 1-5 en el 57. Para recortar distancias, Caicedo anotó en el 67, pero Alexia amplió de nuevo el marcador a 2-6 en el 89.

Real Madrid 2️⃣-6️⃣ Barça pic.twitter.com/4bEl9LMQDH — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 25, 2026

En la memoria

Este marcador recordó a muchos al 2-6 que consiguió el equipo masculino en 2009. El equipo de Pep Guardiola con doblete de Thierry Henry, Leo Messi y los tantos de Gerard Piqué y Carles Puyol. Gonzalo Higuaín y Sergio Ramos fueron los responsables de los goles locales. En la rueda de prensa posterior al duelo, Patri Guijarro fue preguntada por ese resultado y reconoció que había sido un resultado histórico, "pero seguiremos con nuestra forma de jugar".

Por delante, no solo el partido de vuelta de la competición europea el jueves 2 de abril, sino también el enfrentamiento correspondiente a la Liga Moeve que se disputará este domingo 29 a las 21:00 en el Di Stéfano. En ese Clásico, el Barça tendrá la oportunidad de lograr los 100 goles frente al Real Madrid. Actualmente, la estadística es de 98 frente a 13.