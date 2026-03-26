Italia vence a Irlanda del Norte y jugará la final de la repesca para ir al Mundial

La selección de fútbol de Italia mantiene vivo el sueño de regresar a un campeonato del mundo doce años después. La victoria por 2-0 frente a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca, disputada este jueves en el estadio de Bérgamo, permite al combinado nacional descargar parte de la enorme presión acumulada tras las sonadas ausencias en las ediciones de 2018 y 2022.

El desafío para la cuádruple campeona del mundo fue más mental que estrictamente futbolístico. Atenazada por los recientes fracasos históricos, la escuadra local saltó al césped con el temor evidente a una nueva eliminación que los dejase fuera de la competición más importante del planeta por tercera edición consecutiva. A pesar de enfrentarse a un rival netamente inferior, compuesto en gran medida por futbolistas de la segunda división del fútbol británico, el peso de la responsabilidad dificultó su juego en el arranque.

Durante la primera mitad, el conjunto transalpino se estrelló contra el muro defensivo propuesto por los visitantes. Irlanda del Norte esperó ordenadamente en su propio campo, limitando los espacios y frustrando los intentos de creación de los locales. Hubo demasiada lentitud en la circulación del balón y falta de atrevimiento para encarar. Apenas un par de remates de cabeza y un rechace en el área inquietaron la portería rival antes del descanso, dejando un empate a cero que encendió las alarmas en el túnel de vestuarios.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente tras la reanudación. Un error defensivo del cuadro británico permitió a los locales recuperar la confianza. Aunque Mateo Retegui desaprovechó una oportunidad clara al alargar demasiado un control frente al guardameta, la jugada sirvió para despertar al público y meter el miedo en el cuerpo a su rival. Poco después, un centro al área provocó un mal despeje que Sandro Tonali aprovechó para fusilar la red en el minuto 56, encarrilando de forma definitiva la eliminatoria.

A partir de ese instante, el panorama se aclaró notablemente para el equipo italiano. Con el marcador a favor, los jugadores se liberaron de la tensión acumulada y comenzaron a desplegar un juego mucho más fluido. La necesidad de empate obligó a los británicos a abrir sus líneas, lo que facilitó las ofensivas rápidas. La sentencia llegó en el minuto 80, cuando Tonali filtró un gran pase al espacio para Moise Kean. El delantero controló la pelota, recortó hacia dentro y definió con precisión con la pierna zurda al palo largo, desatando la euforia en las gradas.

Con este triunfo, Italia ha superado con éxito la primera prueba de fuego y se clasifica para la gran final de la repesca, que determinará su billete definitivo para el próximo torneo internacional. No obstante, el partido decisivo que dictará sentencia sobre su esperado regreso a la élite mundialista se disputará fuera de casa, suponiendo el último gran obstáculo para dejar atrás los fantasmas del pasado y cumplir el objetivo deportivo.