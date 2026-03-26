La frase de Rodri que ilusiona al madridismo

El madridismo sigue anhelando el fichaje de un centrocampista organizador tras la marcha de Toni Kroos —hace ya dos años—, y uno de los nombres que más ha sonado es el de Rodri Hernández.

El futbolista del Manchester City había ganado enteros como posible refuerzo del club blanco hasta que se lesionó de gravedad en septiembre de 2024, rompiéndose el ligamento cruzado de la rodilla derecha y perdiéndose casi toda la temporada 2024/25.

No fue hasta hace unos pocos meses cuando Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, recuperó su mejor nivel, siendo clave en la mejoría del juego del City, si bien los de Pep Guardiola se toparon con un serio Real Madrid en octavos de la Champions y cayeron eliminados (derrota por 3-0 en el Santiago Bernabéu y por 1-2 en la vuelta en el Etihad Stadium).

Pero Rodri Hernández, que el próximo 22 de junio cumplirá 30 años, es un futbolista que siempre ha gustado en Valdebebas y él tampoco se cierra la puerta a la oportunidad de vestir de blanco. Así lo ha dicho el propio futbolista madrileño en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero durante su concentración con la selección española.

"Aunque haya jugado en el Atleti, el Madrid no es una puerta cerrada para mí, no puedes renunciar a los mejores clubes", ha señalado Rodri, que tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027.

Las negociaciones para la renovación de su contrato con el club inglés están estancadas y el jugador internacional español dice que "en algún momento habrá que sentarse a hablar".

Él de momento está a gusto en el City, donde cumple su séptima temporada —fichó en verano de 2019 procedente del Atlético de Madrid a cambio del pago de su cláusula de rescisión, cifrada en 70 millones de euros—, pero ni mucho menos cierra las puertas de otros clubes, entre ellos el Real Madrid, a pesar de su pasado rojiblanco.