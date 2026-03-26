LaLiga lanza un protocolo pionero en Europa para blindar los estadios frente a la violencia

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dejado claro que en los temas de seguridad e integridad en el deporte no pueden permitirse "llegar tarde". Por este motivo, ha querido poner en valor el importante documento que han lanzado recientemente para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso en los recintos deportivos. Según el dirigente, esta iniciativa sirve "para anticiparse, prepararse y coordinarse" ante posibles situaciones de gran calibre y complejidad.

La patronal del fútbol español presentó este jueves de manera oficial este nuevo texto, que se constituye como el primer modelo integral de este tipo impulsado por una liga de fútbol profesional en toda Europa. Supone, por tanto, un firme paso adelante en la consolidación de entornos que resulten seguros, inclusivos y plenamente respetuosos para todos los aficionados que acudan a los estadios cada fin de semana.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, LaLiga recalca que "refuerza su papel como referente en materia de seguridad y bienestar". Así, la institución avanza hacia un modelo de fútbol en el que la protección integral de las personas se convierta en una garantía absoluta durante el desarrollo de cada encuentro oficial.

Desde el organismo deportivo explicaron que el desarrollo de este plan de actuación responde a una visión eminentemente proactiva, orientada a establecer estándares de prevención antes de que se produzcan situaciones de riesgo generalizadas. Lejos de intentar solucionar una problemática estructural ya existente, este proyecto nació con el claro objetivo de reforzar un entorno que la organización ya considera seguro, incorporando con ello novedosas herramientas y diversos procedimientos que permitan seguir elevando de forma constante los niveles de protección en las gradas.

"Este protocolo es importante. No sirve el modelo de reaccionar ante la situaciones de violencia, en seguridad no podemos llegar tarde. Este protocolo es para anticiparse, prepararse y coordinarse, tiene que funcionar en los estadios en segundos", manifestó de forma contundente el propio Javier Tebas durante la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol, un evento que tuvo como escenario principal el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de España.

En esta misma línea discursiva, el máximo mandatario de LaLiga señaló la enorme relevancia de celebrar este tipo de congresos para los profesionales del sector. "Es una parte más para que podamos disfrutar de nuestro fútbol, sin vuestra participación sería imposible ser la mejor liga del fútbol", comentó el dirigente, quien además quiso agradecer expresamente la colaboración institucional del Gobierno, que estuvo representado en la cita por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para la organización, la construcción de este modelo resulta fundamental debido a que se trabaja constantemente con grandes masas de personas. Tal y como argumentó Tebas, esta medida no se adopta por una mera obligación normativa o legal. "Si solo cumpliéramos las normas, no estaríamos aquí. El protocolo pone orden y es fundamental, no es un parche y está al alcance en toda competición de LaLiga, a todos los equipos y estadios. Todos los estadios deben actuar de la misma forma", añadió el directivo durante su intervención.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ejerció como anfitrión del concurrido acto y quiso dar las gracias de manera pública a LaLiga por la elaboración de este minucioso plan preventivo. "Es un paso importante para el fútbol porque debe vivirse en un ambiente de total seguridad", afirmó el dirigente rojiblanco ante los asistentes al congreso.

El club madrileño ya venía trabajando en esa misma línea, puesto que dispone de protocolos internos diseñados específicamente para actuar ante cualquier posible episodio de alteración del orden. "En días de partido en este estadio hay más de 70.000 personas que hacen que sea difícil actuar, por eso es importante el paso adelante de LaLiga para facilitar la actuación y que manda un mensaje claro, que no hay cabida para el acoso", ensalzó Cerezo para cerrar el encuentro institucional.