LALIGA lanza un protocolo pionero para prevenir y actuar ante conductas de discriminación y acoso en los estadios

LALIGA ha celebrado los días 25 y 26 de marzo el II Congreso de Emergencias en Estadios en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un encuentro que ha servido como escenario para la presentación de su nuevo Protocolo-Guía para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, acoso y conductas de carácter sexual en el fútbol profesional.

Este protocolo constituye el primer modelo integral de este tipo impulsado por una liga de fútbol profesional en Europa, y supone un paso adelante en la consolidación de entornos seguros, inclusivos y respetuosos en los estadios. Con esta iniciativa, LALIGA reforzó su papel como referente en materia de seguridad y bienestar, avanzando hacia un fútbol en el que la protección de las personas sea una garantía en cada partido.

El desarrollo de este Protocolo-Guía responde a una visión proactiva por parte de LALIGA, orientada a anticiparse y establecer estándares antes de que existan situaciones de riesgo generalizadas. Lejos de responder a una problemática estructural, esta iniciativa nació con el objetivo de reforzar un entorno que ya es seguro, incorporando herramientas y procedimientos que permitan seguir elevando los niveles de protección y atención en los estadios.

En la presentación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que su departamento y LALIGA comparten "un compromiso firme con una política de seguridad que sitúa al aficionado en el centro de todas nuestras actuaciones. Este Protocolo-Guía que hoy se presenta es un ejemplo claro de esa colaboración y de la voluntad conjunta de seguir avanzando en la protección de las personas en los estadios.

"Quiero ser muy claro, la protección del aficionado está por encima de todo. Defendemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia, ya sea sexual, de género o discriminatoria. No vamos a permitir que el odio, el insulto o la intimidación tengan cabida en el fútbol", añadió

Marlaska dijo que "el deporte debe ser, y seguirá siendo, un espacio de convivencia, respeto y disfrute. Este protocolo refuerza la coordinación entre clubes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nos permite seguir construyendo estadios más seguros, donde cualquier persona pueda vivir el fútbol con libertad y tranquilidad."

El protocolo se enmarca en el cumplimiento del marco normativo vigente, especialmente de lo establecido en la Ley 39/2022, del Deporte, que refuerza la obligación de garantizar entornos seguros y respetuosos. En este sentido, LALIGA no solo cumple con las exigencias legales, sino que las trasciende, desarrollando un modelo propio que aspira a convertirse en referencia a nivel europeo.

El Protocolo-Guía establece un modelo de actuación homogéneo para todos los clubes, basado en la prevención, la detección y una respuesta coordinada ante cualquier situación de discriminación o acoso. El enfoque sitúa a la persona afectada en el centro de la actuación, garantizando una atención rápida, eficaz y especializada.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, indicó que "el fútbol es una experiencia colectiva que debe vivirse con seguridad, respeto y libertad. Con este protocolo damos un paso decisivo para situar al aficionado en el centro, reforzando su protección y garantizando que los estadios sean espacios donde no tenga cabida ningún tipo de violencia o discriminación.

"Esta iniciativa", añadió, "refleja el compromiso firme de LALIGA y la estrecha colaboración con las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para avanzar hacia un modelo de tolerancia cero. No se trata solo de reaccionar, sino de anticiparnos, prevenir y actuar con eficacia para que el fútbol siga siendo lo que debe ser: un disfrute para todos".

Entre las principales medidas contempladas destacan la implantación de Puntos y Salas Violetas en los estadios, la formación específica del personal implicado y la coordinación operativa entre seguridad, servicios sanitarios y autoridades competentes, configurando un sistema integral de protección dentro del entorno deportivo.

Para Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, "es un verdadero honor que el Riyadh Air Metropolitano haya acogido la presentación del nuevo protocolo y, de esta forma, haber tenido la oportunidad de subrayar el firme compromiso de nuestro club por la responsabilidad social dentro y fuera del terreno de juego. Los valores del fútbol se cimentan sobre el respeto en un entorno seguro y alejado de cualquier comportamiento impropio del deporte".

El evento reunió a representantes institucionales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, responsables de emergencias de clubes de fútbol, personal sanitario y entidades especializadas, con el objetivo de avanzar de forma conjunta en la implementación de este modelo y consolidar un estándar común en materia de prevención y actuación ante este tipo de conductas.

Con esta iniciativa, LALIGA señaló que da un paso decisivo en su estrategia para situar la protección de las personas en el centro de la experiencia en los estadios, alineando el fútbol profesional "con los más altos estándares europeos en materia de prevención, anticipación y respuesta".