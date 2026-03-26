Marlaska anuncia una reforma legal para perseguir a los grupos ultras en el fútbol

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves que el Gobierno llevará a cabo una modificación de la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El objetivo principal de esta reforma legislativa será, según las propias palabras del titular de la cartera, dotar a las autoridades de mejores herramientas para perseguir a los grupos ultras que continúan operando en el fútbol español. El anuncio ha tenido lugar durante la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol, un evento que se ha celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Durante su intervención, Grande-Marlaska ha destacado la importancia de mantener la seguridad en un ámbito tan masivo como el deportivo. El ministro ha explicado que esta iniciativa gubernamental tiene un enfoque marcadamente constructivo, puesto que la seguridad en los recintos deportivos representa un desafío conjunto para toda la sociedad. En este sentido, ha puesto en valor la sintonía existente entre el Ministerio del Interior y LaLiga, subrayando que ambas instituciones están plenamente alineadas a la hora de situar al aficionado en el centro de todas las políticas de prevención y protección.

El congreso ha servido como escenario para abordar en profundidad el nuevo protocolo y guía de actuación que ha impulsado LaLiga. Este documento tiene como finalidad prevenir y actuar de forma contundente ante cualquier situación de discriminación, así como frente a casos de violencia de género o abusos sexuales que pudieran producirse en los estadios de fútbol. A este respecto, el responsable de Interior ha presumido de que España es actualmente uno de los países más seguros del mundo, un logro que ha atribuido a la eficaz coordinación entre la seguridad pública y la privada. Sin embargo, ha insistido en que no se puede bajar la guardia y es imperativo mantener una postura de "tolerancia cero".

"El fútbol es un fenómeno transversal que está en todos los sitios, en la grada y en el salón de casa. Hay que gestionar este hecho llevado por la pasión. Hay que estar a la altura", ha manifestado el ministro. Además, ha recalcado que la protección de los seguidores debe prevalecer por encima de cualquier otro interés, asegurando que el Ejecutivo no va a permitir que la violencia campe a sus anchas por los recintos deportivos. Para ilustrar el esfuerzo que se realiza detrás de cada evento, ha desvelado que en lo que va de la presente temporada ya se han declarado de alto riesgo 80 partidos de fútbol y baloncesto.

Esta intensa labor de vigilancia y control preventivo se ha traducido, hasta el momento, en la tramitación de 1.330 propuestas de sanción. Se trata de un esfuerzo continuo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar del espectáculo deportivo sin contratiempos. Por último, Fernando Grande-Marlaska ha querido proyectar la mirada hacia el futuro, recordando el reto mayúsculo que supondrá la organización del Mundial 2030, que España albergará de manera conjunta con Portugal y Marruecos. Según el ministro, esta cita internacional representa una oportunidad inmejorable para demostrar al mundo la capacidad organizativa de nuestro país.