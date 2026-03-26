Mateu Alemany tiene entre ceja y ceja a un futbolista del Barça

Ferran Torres está a gusto en el FC Barcelona a pesar de que ni mucho menos es titular indiscutible. Esta temporada, en la segunda campaña de Hansi Flick en el banquillo, el futbolista de Foios ha disputado un total de 2.199 minutos repartidos en 40 partidos entre todas las competiciones (26 en Liga, ocho en Champions, cuatro en Copa del Rey y dos en la Supercopa de España), habiendo marcado 16 goles y repartido una asistencia. De esos 40 encuentros, Ferran ha sido titular en 22 ocasiones.

En su cuarta temporada con la camiseta azulgrana —llegó al club en el mercado de invierno de la temporada 2021/22, procedente del Manchester City—, el valenciano sigue aportando goles y asistencias, rindiendo a buen nivel en la posición de delantero centro cada vez que tiene oportunidades.

La intención del jugador es finalizar su contrato con el Barça —hasta el 30 de junio de 2027—, pero tanto él como su entorno saben que la entidad culé escuchará ofertas por el jugador, que cumplió 26 años en febrero pasado. Y una de esas ofertas podría llegar desde el Riyahd Air Metropolitano. Según informan distintos medios, el Atlético de Madrid anda tras los pasos del jugador porque es muy del gusto de su director deportyivo, Mateu Alemany.

El Barça todavía no ha tomado una decisión firme sobre el futuro de Ferran, especialmente teniendo en cuenta que el de Foios está a expensas de qué va a ocurrir con otros jugadores como Marcus Rashford y Robert Lewandowski. En este sentido, cabe recordar que el inglés, de 28 años, termina su cesión (procedente del Manchester United) el próximo 30 de junio. También hay dudas sobre Lewy: el polaco sigue rindiendo a un gran nivel, pero ya tiene 37 años (cumplirá 38 en agosto). Termina contrato en apenas tres meses. Todo parece indicar que ésta será su última temporada en Barcelona, aunque en el club dudan en ofrecerle o no un año más con un sueldo más bajo (actualmente percibe 20 millones de euros brutos por temporada).

Así pues, dependiendo de lo que ocurra con Lewandowski y Rashford, el futuro de Ferran Torres podría seguir en el Camp Nou o lejos de él.