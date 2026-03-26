"No era de ningún modo tarjeta roja a Fede Valverde"

La sanción de un partido de suspensión a Fede Valverde, el amistoso Brasil – Francia, todo el tema Kilian Mbappe y la actualidad del Sevilla fueron los temas candentes de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodriguez y con Dani Blanco, Alfredo Somoza, Latigo Serrano y Sergio Fernández

La sanción al uruguayo del Real Madrid fue el tema del comentario de Juanma "no era roja de ninguna manera y eso lo sabe el CTA". Látigo Serrano apuntó a que "Munuera describió la jugada como fuerza excesiva" y Dani Blanco explicó que "el Comité no le podía quitar toda la sanción"

TEMA MBAPPE

Sobre el tema Mbappe varias versiones. "Los médicos del Real Madrid se han equivocado" afirmó Látigo y Alfredo Somoza dice que "Mbappe es un tipo tóxico. Habla bien en rueda de prensa pero ha enredado todo demasiado". Sergio Fernández apuntó también a una parte "de no saber qué hacer. Es dubitativo a la hora de hablar. Si no vas a decir nada, no hables"

LUIS GARCIA, AL SEVILLA

La situación del Sevilla fue también tratada con nuestro compañero Juanjo Ponce en la ciudad hispalense "Luis García es un entrenador que promete ideas de orden. Puede funcionar". Alfredo Somoza ha repetido lo que ha comentado este mediodía "Es un berenjenal tremendo en el que se ha metido" y Sergio Fernández afirmó que "Luis García está de fiesta. No se ha visto en otra"