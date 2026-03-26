Otro tuit incendiario del Atlético contra los árbitros y el Real Madrid

Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi y reacción en 24 horas del Atlético de Madrid a través de Twitter. Directo el nuevo gancho del conjunto rojiblanco por redes sociales.

Este es el tuit:

Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité.

Misma redacción del acta.

Distinto criterio. 🤔 pic.twitter.com/SPlasu8Vt7 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

"Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", dice el tuit del Atlético.

Y luego ha rematado la jugada con otro tuit más:

Enhorabuena, sois los mejores en esto.

Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde. pic.twitter.com/VGC2bdlRaM — Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

"Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", dice el segundo.

Todo ello tras conocerse ayer la sanción a Valverde. Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi. Esta es la resolución final:

"1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.1)"

El Atlético, como se puede ver en sus tuits no está de acuerdo y ha vuelto al ataque.