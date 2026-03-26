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Fútbol

Otro tuit incendiario del Atlético contra los árbitros y el Real Madrid

"Pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido no influyen en las decisiones de la justicia", dice el tuit

"Pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido no influyen en las decisiones de la justicia", dice el tuit
Otro tuit incendiario del Atlético contra los árbitros y el Real Madrid. | Cordon Press

Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi y reacción en 24 horas del Atlético de Madrid a través de Twitter. Directo el nuevo gancho del conjunto rojiblanco por redes sociales.

Este es el tuit:

"Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", dice el tuit del Atlético.

Y luego ha rematado la jugada con otro tuit más:

"Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", dice el segundo.

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Todo ello tras conocerse ayer la sanción a Valverde. Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi. Esta es la resolución final:

"1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.1)"

El Atlético, como se puede ver en sus tuits no está de acuerdo y ha vuelto al ataque.

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