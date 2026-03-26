Otro tuit incendiario del Atlético contra los árbitros y el Real Madrid

Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi y reacción en 24 horas del Atlético de Madrid a través de Twitter. Directo el nuevo gancho del conjunto rojiblanco por redes sociales.
Este es el tuit:
Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva.
Mismo comité.March 26, 2026
Misma redacción del acta.
Distinto criterio.
"Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", dice el tuit del Atlético.
Y luego ha rematado la jugada con otro tuit más:
Enhorabuena, sois los mejores en esto.— Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026
Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde. pic.twitter.com/VGC2bdlRaM
"Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", dice el segundo.
Todo ello tras conocerse ayer la sanción a Valverde. Un partido de sanción para Fede Valverde por su roja en el derbi. Esta es la resolución final:
"1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.1)"
El Atlético, como se puede ver en sus tuits no está de acuerdo y ha vuelto al ataque.