Dos invitados de excepción en la tercera jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid en la Universidad Europea: Toni Kroos y Sergio Scariolo. En la charla que estuvo moderada por Emilio Butragueño, Kroos fue preguntado por la gran exigencia del cuadro blanco y el alemán sentó cátedra con un claro ejemplo de lo que es el equipo de las 15 Champions.

"Tuve hambre hasta el final. Además, cuando ganabas la Champions, al día siguiente el presidente te decía que a por la próxima. Puedes disfrutar unas horas hasta el día siguiente, que escuchas del presi: "Muy bien y nos vemos el año que viene aquí otra vez, en el mismo sitio y con misma Copa". Esto parece una tontería, pero no te deja relajarte. En este club tienes en la cabeza: "Champions, Champions, Champions", comentó Toni Kroos.

Siguiendo por el tema del presidente blanco, Kroos recalcó que Florentino Pérez ya forma parte de su familia deportiva: "Después de tanto tiempo aquí puedo decir que es un club muy humano, por dentro muy familiar. Y esto siempre empieza desde arriba. Cómo Florentino Pérez me recibió desde el primer día, cómo me ha hablado siempre… Pero no solo a mí, siempre que va al vestuario. Es algo que se puede ver también desde fuera. Él transmite algo que es muy humano y esto siempre lo he valorado mucho de este club. He vivido en muchos vestuarios diferentes aquí, se han ido muchos jugadores y han llegado otros, pero esto no ha cambiado. Me he sentido muy cómodo dentro de este club, muy protegido en momentos difíciles, porque los hemos vivido también. Y esto también lo ha hecho especial. Por eso también este final, porque queríamos decir adiós en lo más alto".

Respecto a su retirada, el alemán sentía que ya había dado todo lo que podía en el campo: "Me retiré porque nunca quería llegar al momento donde no me sintiera tan bien y empezara a tener problemas físicos. La sensación con el balón nunca se me va, todavía la tengo".

Y dejó claro que no se ha arrepentido de su decisión: "Estoy muy feliz con esta decisión, ha sido como siempre quise. No podía planear ganar la Champions porque lo había decidido antes. Al final salió tan bien todo, con la Champions y la Liga, mejor imposible".