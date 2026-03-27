Daniel Romero, el niño de 10 años con 30 millones de visualizaciones en Instagram: "Me encanta marcar goles"

Desde Zaragoza hasta las pantallas de medio mundo, Daniel Romero se ha convertido en uno de los niños futbolistas más seguidos de las redes sociales. Su talento sobre el césped, su entusiasmo en cada partido y la naturalidad con la que comparte sus jugadas han conseguido captar la atención de miles de aficionados y medios internacionales, consolidándolo como un fenómeno viral pese a su corta edad.

De los campos de Zaragoza al estrellato internacional

Con solo 10 años, Daniel Romero acumula cifras sorprendentes en Instagram: 30 millones de visualizaciones, más de 2 millones de ‘me gusta’ y casi 42.000 seguidores en su cuenta @dani_rj_90. Sus vídeos muestran asistencias, goles, centros y jugadas destacadas, así como fotos con los trofeos que ha ganado en torneos locales.

Lo que comenzó como una cuenta familiar para guardar los momentos más importantes de su carrera futbolística ha llamado la atención de medios internacionales y cadenas de televisión como ESPN, que ya han difundido sus vídeos, aumentando su repercusión en países como Brasil, Estados Unidos y Marruecos.

Pasión por el fútbol y reconocimiento mundial

Sus padres, Óscar y Lucía, destacan que nunca imaginaron que algo tan cotidiano como grabar un córner o un pase podría convertir a su hijo en un fenómeno viral. Daniel reconoce que lo que más le gusta es marcar goles y sigue disfrutando cada partido con la misma ilusión que cualquier niño de su edad.

A pesar de la fama y el seguimiento internacional, Daniel mantiene su rutina en el Racing Zaragoza, jugando en partidos oficiales, amistosos y torneos, demostrando que la combinación de talento, trabajo y pasión puede convertir a un niño en todo un referente en las redes sociales.