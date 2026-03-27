Alarma en el Barcelona: pierde a Raphinha para los cuartos ante el Atlético

El parón de selecciones ha dejado una pésima noticia para los intereses del FC Barcelona. El atacante internacional ha tenido que abandonar la concentración de su equipo nacional este viernes tras sufrir un problema físico de gravedad durante el encuentro amistoso disputado el pasado jueves contra la selección francesa en Estados Unidos. Según han revelado las pruebas médicas a las que ha sido sometido, el futbolista estará alejado de los terrenos de juego durante un periodo aproximado de un mes y medio.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) fue la encargada de hacer saltar las alarmas y confirmar el revés para el conjunto que dirige Hansi Flick, que pierde así a uno de sus capitanes y piezas fundamentales sobre el césped en el momento más determinante del curso. En su comunicado oficial, el organismo deportivo detalló que "las pruebas de imagen confirmaron las lesiones musculares sufridas por los atletas", anunciando además el contratiempo similar de su compatriota Wesley.

Ambos deportistas sintieron dolor en la parte posterior de la pierna durante el choque frente al combinado galo. En el caso del azulgrana, tuvo que ser sustituido en el tiempo de descanso tras notar un pinchazo. El seleccionador brasileño lamentó al término del compromiso las molestias físicas de su pupilo, que finalmente se han traducido en una importante rotura en la pierna derecha.

Poco tiempo después del anuncio internacional, el club catalán emitió su propio parte médico para detallar el alcance exacto de la dolencia. El documento especificó que el extremo sufre una alteración en el bíceps femoral del muslo derecho y ratificó formalmente que el "tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas" de inactividad competitiva.

Este percance físico supone un duro varapalo tanto para el protagonista como para la plantilla culé. El futbolista estaba encontrando una ansiada regularidad en su rendimiento durante una campaña que ya había estado marcada por algunos contratiempos menores, consolidándose de nuevo como un recurso ofensivo vital en el esquema táctico del entrenador alemán.

En el plano colectivo, su ausencia tendrá un impacto directo en las aspiraciones del líder del campeonato doméstico. El carioca se perderá con total seguridad la trascendental eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid y, de lograr la clasificación, unas hipotéticas semifinales europeas. Además, causará baja en el tramo decisivo de LaLiga, donde la institución barcelonesa deberá defender su posición de privilegio ante la incesante persecución del Real Madrid en la tabla clasificatoria.