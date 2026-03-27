El terrible escarnio público de Ryanair al Arsenal tras una sequía histórica

El Arsenal volvió a perder una final. El pasado 22 de marzo de 2026, el equipo dirigido por Mikel Arteta perdió la final de la Carabao Cup (Copa de la Liga) ante el Manchester City. Fue una derrota especialmente dolorosa para los Gunners ya que supone un récord negativo histórico: el Arsenal se ha convertido en el equipo que más finales de Copa de la Liga ha perdido en toda la historia de la competición, con un total de 7 subcampeonatos (1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 y 2026). Además el equipo londinense acumula una muy mala racha en finales: el club encadena ya cuatro derrotas consecutivas en finales de este torneo específico (2007, 2011, 2018 y 2026), la racha más larga sin ganar el trofeo para cualquier equipo en la historia de la Copa de la Liga.

Con la Premier League a tiro, sacan 9 puntos al City -con un partido más-, necesitan cerrar bien la temporada para conseguir volver a dar una alegría a su afición tras una de las esperas más largas y dolorosas: 22 años sin ganar el título de liga.

La sequía en la Premier League (2004 - 2026)

Desde la mítica temporada de Los Invencibles en 2003-04, donde el equipo de Arsène Wenger se coronó campeón sin perder un solo partido, el trofeo de la Premier League ha sido esquivo para los Gunners.

El vacío de trofeos mayores desde 2020

Aunque el Arsenal ha levantado copas menores o de menor frecuencia en las últimas dos décadas, la falta de títulos de postín reciente en competiciones principales ha pesado sobre la era de Mikel Arteta:

Último trofeo importante: La FA Cup ganada en agosto de 2020 contra el Chelsea.

La FA Cup ganada en agosto de 2020 contra el Chelsea. Sequía total de trofeos: Han pasado casi 6 años (2.059 días hasta marzo de 2026) desde aquel triunfo en Wembley.

Resumen de la sequía por competición:

Competición Última vez ganado Tiempo de espera (aprox.) Premier League 2003-04 22 años FA Cup 2019-20 League Cup (Carabao) 1992-93 33 años Champions League Nunca 139 años de historia

La derrota ante el City en la Carabao Cup ha hecho mucho daño. No solo ha acrecentado las dudas de cara a este final de temporada, sino que también ha sido asunto de mofa entre los aficionados rivales.

Una de las burlas más destacadas ha sido la que le ha lanzado en público la cuenta oficial de Ryanair en X.

En respuesta a la celebración que hizo la cuenta oficial del Arsenal del cumpleaños de Mikel Arteta, Ryanair tiró una pulla terrible al responder: "Al fin celebramos algo".

Un comentario que se hizo viral en pocos minutos y que cuenta ya con 8,1 millones de impresiones.