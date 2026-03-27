España golea a Serbia con un doblete de Oyarzabal y el debut soñado de Víctor Muñoz

La selección española de fútbol ha firmado este viernes una convincente victoria por 3-0 frente a Serbia en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro amistoso que sirve como piedra de toque fundamental para afinar los detalles de cara a la inminente cita mundialista. El combinado dirigido por Luis de la Fuente demostró solvencia, profundidad de banquillo y una notable capacidad ofensiva para superar a un rival balcánico que, si bien opuso resistencia en la segunda mitad, se vio superado por el ímpetu local desde el pitido inicial.

El gran protagonista de los primeros cuarenta y cinco minutos fue, sin lugar a dudas, Mikel Oyarzabal. El atacante de la Real Sociedad exhibió su instinto goleador al anotar un doblete que encarriló rápidamente el partido para los intereses nacionales. Con un dominio territorial evidente y una circulación de balón fluida, el equipo español maniató a su adversario, permitiendo que el seleccionador pudiera marcharse al descanso con la tranquilidad necesaria para replantear la segunda mitad como un banco de pruebas.

Tras la reanudación, Luis de la Fuente optó por mover el banquillo de forma masiva para evaluar diferentes alternativas tácticas. Hasta siete cambios introdujo el técnico riojano, buscando dar minutos a los menos habituales y calibrar el estado de forma de los jugadores que aspiran a hacerse con un hueco definitivo en la convocatoria mundialista. Entre estas modificaciones destacó especialmente el estreno en la zaga del central del Valencia, Cristhian Mosquera, quien aportó contundencia y seguridad en la línea defensiva.

Sin embargo, el debut más brillante de la noche fue el de Víctor Muñoz. El extremo del Club Atlético Osasuna ingresó al terreno de juego dispuesto a aprovechar su oportunidad con la absoluta y no defraudó. Apenas nueve minutos después de pisar el césped de La Cerámica, el joven atacante rubricó una excelente acción ofensiva con un soberbio tanto que significó el tercero y definitivo gol en el marcador, cerrando una actuación redonda tanto a nivel individual como colectivo.

En el tramo final del choque, la escuadra dirigida por Veljko Paunovic intentó maquillar el resultado y mostró una ligera mejoría. Los serbios buscaron la portería defendida por Unai Simón, quien se mostró muy seguro al atajar sin complicaciones un potente disparo de Kostic. Incluso, los visitantes llegaron a perforar la red mediante una espectacular chilena de Birmancevic, pero la acción fue correctamente anulada por el colegiado debido a una falta previa sobre Marc Cucurella, permitiendo así que España lograra el objetivo de mantener su portería a cero.