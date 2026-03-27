La UEFA fija horarios de posibles semifinales para Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha hecho oficiales este viernes los horarios correspondientes a las eliminatorias de semifinales de la máxima competición continental. El organismo del fútbol europeo ha tomado esta decisión de manera anticipada con el objetivo principal de ofrecer "una mayor certeza y permitir una mejor planificación y preparación" a todas las partes implicadas, garantizando así una enorme tranquilidad a los aficionados y clubes a la hora de estructurar los complejos desplazamientos logísticos que exige una fase tan determinante del torneo.

En el caso del conjunto blanco, el panorama europeo se presenta apasionante en este tramo definitivo de la temporada. Si el Real Madrid logra superar su exigente eliminatoria de cuartos de final frente al poderoso Bayern Múnich, se aseguraría su ansiada presencia en el penúltimo escalón. En esa fase, los hombres de la capital de España se enfrentarían al vencedor del tenso duelo entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Según el calendario establecido para esta hipotética eliminatoria larga, el partido de ida se disputaría lejos de su feudo, ya sea en el histórico recinto de Anfield o en el Parque de los Príncipes, el próximo martes 28 de abril.

Por su parte, la resolución de este emocionante cruce continental tendría lugar en pleno territorio nacional. El estadio Santiago Bernabéu se vestiría con sus mejores galas para acoger el trascendental encuentro de vuelta, que ha quedado formalmente programado para el miércoles 6 de mayo. Disputar el segundo asalto de una eliminatoria al amparo de su incondicional afición siempre ha sido un aspecto que la entidad madridista considera absolutamente clave en sus históricas noches de remontadas y éxitos europeos.

En el otro lado del exigente cuadro, el fútbol español tiene garantizada la presencia de uno de sus representantes en las codiciadas semifinales, dado que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se miden en un trepidante duelo fratricida y de máximo nivel táctico en la ronda de cuartos. La escuadra que resulte triunfadora de esta reñida batalla española actuará como local en el primer envite de la penúltima ronda. Este enfrentamiento de ida se celebrará el miércoles 29 de abril frente al conjunto que sobreviva a la llave entre el Arsenal inglés y el Sporting de Portugal.

Finalmente, el desenlace definitivo de esta segunda semifinal obligará a que el club español clasificado rinda visita a sus homólogos continentales lejos de nuestras fronteras. El partido de vuelta, que dictará la sentencia irrevocable sobre la identidad de la escuadra que accede a la gran pugna por el título, se desarrollará el martes 5 de mayo. El escenario decisivo de este choque será la ciudad de Londres o la capital lusa de Lisboa, dependiendo del rival que logre superar la barrera de cuartos. Con todas las fechas ya plasmadas en el horizonte, los cuerpos técnicos y las aficiones de nuestro país pueden comenzar a perfilar desde hoy mismo sus preparativos para tratar de alcanzar la cima de Europa.