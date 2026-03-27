Revolución en el fútbol: el VAR revisará córneres y segundas amarillas en el Mundial

A menos de tres meses para que el balón comience a rodar en la histórica Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, el arbitraje ha decidido dar un golpe sobre la mesa. La International Football Association Board (IFAB) ha confirmado una serie de modificaciones reglamentarias que prometen no solo hacer el juego más justo, sino también mucho más dinámico. Tras años de quejas por parte de entrenadores y aficionados, la tecnología por fin entrará en terrenos que hasta ahora le estaban vedados, como los saques de esquina concedidos por error.

El fin de los córneres fantasma

Una de las novedades más celebradas y, a la vez, más técnicas del nuevo paquete de reglas es la capacidad del VAR para intervenir en la concesión de saques de esquina. Hasta hoy, el protocolo limitaba la tecnología a cuatro supuestos: goles, penaltis, rojas directas y confusión de identidad. Sin embargo, la frecuencia con la que un córner mal pitado terminaba en gol —generando una injusticia flagrante— ha obligado a la IFAB a reaccionar.

A partir del Mundial 2026, si un árbitro señala un tiro de esquina que debió ser saque de puerta, el VAR podrá alertar de la equivocación. La clave de esta norma será la agilidad: la revisión solo se llevará a cabo si no detiene el ritmo del partido, buscando evitar que los encuentros se conviertan en una sucesión interminable de interrupciones. El objetivo es claro: ahorrarle al fútbol esos goles procedentes de jugadas a balón parado que nunca debieron producirse.

Blindaje contra la expulsión injusta

Otro de los grandes cambios afecta a la segunda tarjeta amarilla. Hasta ahora, el VAR solo podía revisar tarjetas rojas directas, dejando en la indefensión a un equipo si su jugador era expulsado por una doble amonestación basada en un error de apreciación.

Con el nuevo reglamento, si un futbolista recibe una segunda amarilla que conlleva la expulsión, el equipo de videoarbitraje podrá intervenir. Si se determina que la infracción no existió o que la sanción es desproporcionada, el colegiado principal podrá revertir tanto la tarjeta como la salida del jugador. Esta medida busca dotar de mayor justicia a los momentos de alta tensión, donde jugar con diez hombres suele sentenciar el destino de una eliminatoria mundialista.

Guerra total a la pérdida de tiempo

La FIFA no solo busca justicia, sino espectáculo. Para ello, ha declarado la guerra a la pérdida deliberada de minutos. Las nuevas normas introducen controles cronometrados que resultan casi revolucionarios:

Sustituciones relámpago: El jugador sustituido tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si se excede, su equipo no podrá dar entrada al relevo de inmediato, sino que deberá esperar un minuto adicional, jugando con diez durante ese intervalo.

La regla de los 5 segundos: Tanto en los saques de banda como en los saques de meta, el equipo tendrá solo cinco segundos para reanudar el juego. En el caso de los porteros, si exceden este tiempo en un saque de fondo, la sanción será drástica: la posesión pasará al rival mediante un saque de esquina.

Atención médica externa: Para evitar las simulaciones que cortan el ritmo, cualquier jugador que requiera asistencia médica en el campo (salvo en faltas sancionadas con tarjeta) deberá permanecer fuera del césped al menos un minuto antes de reincorporarse.

Bienestar y logística: La lista de 26

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, un reto logístico sin precedentes. En este contexto, se ha ratificado que las listas definitivas serán de 26 jugadores, los cuales deberán estar confirmados antes del 30 de mayo. Además, se instaurarán pausas de hidratación obligatorias de tres minutos en cada tiempo de todos los partidos, independientemente del clima, para garantizar la igualdad de condiciones físicas entre las delegaciones.

Estas modificaciones representan el cambio más profundo en el reglamento desde la propia implantación del VAR. La gran incógnita ahora es si los árbitros lograrán aplicar esta nueva dictadura del cronómetro sin desvirtuar la esencia fluida del deporte rey. Lo que es seguro es que en Norteamérica veremos un fútbol mucho más vigilado y, sobre todo, mucho más rápido.