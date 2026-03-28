El Gobierno gana tiempo mientras la Liga F sigue viviendo del dinero público

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, tiene un problema político de primer orden con la Liga de fútbol femenino (Liga F Moeve), y su respuesta de momento no parece ser la transparencia debida, sino más bien la inexplicable dilación.

Mientras el Gobierno presume desde hace años de su apuesta por el fútbol femenino profesional, la realidad que asoma bajo los discursos propagandísticos y triunfalistas es bastante más incómoda: una competición sostenida con enormes cantidades de dinero público, cuestionada continuamente por su gestión, debilitada en su seguimiento social (más allá de la red Tik Tok) y aún pendiente de que se aclare si una parte relevante de las ayudas recibidas debe ser reintegrada.

Inyección al fútbol femenino profesional

El propio Consejo Superior de Deportes ha reconocido públicamente su compromiso de aportar 42 millones de euros a clubes y a la propia Liga F (22 millones a los primeros y 20 millones a la institución) en sus tres primeros años de existencia, dentro del plan de impulso al fútbol femenino profesional. Pero el debate ya no está en el titular político de la subvención. El debate está en algo mucho más serio: cómo se justificó ese dinero público, qué parte se destinó realmente a los fines comprometidos y por qué a estas alturas sigue sin conocerse con claridad si el CSD ha resuelto ya expedientes de reintegro o sigue dejando correr el reloj con un mandato en la Liga F a punto de concluir ―la presidencia de Beatriz Álvarez en la Liga femenina acaba el próximo 30 de junio―. Esa es, precisamente, una de las cuestiones que se han venido poniendo sobre la mesa en informaciones recientes sobre la fiscalización de las ayudas concedidas a la Liga F.

Y aquí es donde el papel de Uribes se vuelve políticamente insostenible. Porque cuando una administración reparte millones de dinero público y después aparecen dudas serias sobre su aplicación, su obligación no es contemporizar con los gestores y su "querida Beatriz" ―como él la llama―, ni parapetarse tras el silencio burocrático, ni convertir el control del gasto en una cuestión opinable. Su obligación es fiscalizar, resolver y, si procede, exigir la devolución hasta el último euro. Cualquier otra cosa se parecería demasiado a una cobertura política de una gestión fallida.

El expediente del TAD

Más aún cuando la Liga F no atraviesa precisamente un momento de solvencia institucional. Como ya adelantó El Confidencial, el pasado mes de diciembre se aprobó una operación para anticipar alrededor de 4,7 millones de euros del patrocinio futuro de Moeve, con vencimientos entre 2026 y 2027, y con un coste financiero en torno a medio millón de euros, con el objetivo de atender pagos de la temporada 2024/25 a clubes y gasto corriente. Es decir, no hablamos de una organización boyante que afina su tesorería, sino de una estructura que ha necesitado hipotecar ingresos futuros para cubrir necesidades presentes. Y todo ello después de haber sido beneficiaria de un respaldo extraordinario del Estado.

La situación política se agrava todavía más por el deterioro reputacional de su dirección. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió expediente sancionador a la presidenta de la Liga F en diciembre de 2025, y esta misma semana se ha conocido que el expediente terminó con una amonestación pública por infracción muy grave. No es una cuestión menor. El Gobierno, que quiso convertir la profesionalización del fútbol femenino en una bandera, se encuentra hoy sosteniendo con su pasividad un proyecto encabezado por una dirigente sancionada disciplinariamente y cada vez más cuestionado por su propia gestión.

Asistencias irrisorias a los estadios

Y todo ello para apuntalar un modelo cuyos resultados deportivos, sociales y audiovisuales distan mucho de justificar el triunfalismo oficial. Como ya adelantó este diario, en enero se llegó al extremo de un Badalona-Deportivo Abanca con solo 64 espectadores en las gradas, una cifra que retrata por sí sola el desfondamiento del producto y que convierte en caricatura cualquier discurso autocomplaciente sobre el supuesto crecimiento imparable de la competición. Sin ir más lejos, la pasada jornada registró 105 espectadores en el partido Madrid CFF vs RCD Espanyol.

No estamos hablando de un tropiezo puntual ni de una mala foto aislada. Estamos hablando de una competición que, jornada tras jornada, sigue dejando imágenes de estadios semivacíos y cifras impropias de un proyecto que ha absorbido decenas de millones de euros públicos y que, sin embargo, continúa sin generar el arraigo social, la estabilidad institucional ni el atractivo televisivo prometidos. A ello se suma que los pobres datos de audiencia han obligado incluso a explorar otras opciones audiovisuales tras la intención de DAZN de dejar de ser el operador principal de la competición. Con más partidos en abierto, que es lo que debería haber sucedido desde la primera temporada, las audiencias serán mayores pero extremadamente pobres en valores absolutos.

El retrato, por tanto, es demoledor: cantidad ingente de dinero público en detrimento de otras disciplinas deportivas, opacidad sobre la fiscalización de las ayudas, tensión permanente con los clubes, financiación puente sobre ingresos futuros, dirección cuestionada y sancionada y un producto que no termina de generar ni tracción social ni atractivo televisivo proporcional al esfuerzo presupuestario. Y, sin embargo, Uribes sigue sin explicar con nitidez qué piensa hacer con los expedientes de justificación y reintegro. Ese ruidoso silencio ya no es técnico, es político.

Preocupante demora del Gobierno

La pregunta, por tanto, ya no es solo cuánto dinero puede acabar devolviendo la Liga F y, por consiguiente, los propios clubes por la gestión de la sancionada presidenta y su equipo directivo. La pregunta es qué está llevando a Uribes a prolongar esta indefinición. Qué interés político, institucional o personal justifica tanta paciencia con una estructura que, en cualquier otro ámbito, ya estaría sometida a una presión fiscalizadora infinitamente mayor. Porque cuanto más se retrasa el requerimiento de reintegro, más crece la sospecha de que el CSD no está actuando como garante del interés general, sino como red de protección de un proyecto al que el Gobierno convirtió en emblema y que ahora amenaza con convertirse en bochorno.

También cabe preguntarse si Uribes, entre sus largas estancias en Valencia y más cortas en el CSD, se ha tomado la molestia de hablar con los clubes, y escuchar de primera mano su versión, de conocer cómo se han producido los retrasos, las tensiones de tesorería, el malestar interno y la sensación cada vez más extendida de que la Liga F se gestiona más al estilo de un chiringuito subvencionado que como una competición profesional seria. Porque ése es, precisamente, uno de los aspectos más llamativos del caso: la distancia entre el relato oficial de modernización, impulso y éxito de la competición regular (que sí tiene la selección española), y la realidad cotidiana que describen los hechos conocidos y las informaciones publicadas.

Porque aquí ya no basta con decir que el Gobierno "apostó" por el fútbol femenino. Apostar con dinero público exige responsabilidad, control y rendición de cuentas. No se puede exigir rigor a las empresas, a los autónomos o a cualquier asociación subvencionada y, al mismo tiempo, tratar la Liga F como un proyecto inmune a la inspección incómoda. Si los criterios y baremos fijados para las ayudas no se han cumplido, el dinero debe volver. Si hay dudas, deben resolverse. Y si el presidente del CSD opta por estirar los plazos, contemporizar con los gestores o mirar hacia otro lado, tendrá que asumir que lo que empezó como una bandera política puede terminar convertido en un ejemplo de mala administración.

Uribes aún está a tiempo de elegir entre dos papeles mientras busca los 5 millones perdidos de las quinielas: el de servidor público que protege el interés general y exige cuentas a quien ha manejado dinero de todos, o el de escudo político de una estructura que, tras cuatro temporadas, ofrece demasiadas preguntas y muy poca certidumbre.