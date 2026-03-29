Carlos Pellicer: el futbolista que iba para ingeniero y acabó siendo médico

La Coruña ha sido la patria chica de grandes futbolistas, salidos de la fértil cantera del Deportivo. Nos vienen fácilmente a la memoria los casos de Luis Suárez y Amancio Amaro, dos figuras de talla mundial que se iniciaron en aquel viejo estadio de Riazor con pretensiones olímpicas, a los que se podrían añadir los de un Jaime Blanco que se quedó a medio camino, y otros dos no nacidos al lado de la Torre de Hércules pero que también vistieron con gran éxito los colores blanquiazules, como son José Luis Fidalgo Veloso y el mucho más reciente Fran. Y mediada la década de los años 1960 surgió con fuerza otro joven talento, en el que se depositaron muchas esperanzas. Su nombre era Carlos Pellicer Vázquez, conocido futbolísticamente por su primer apellido y coruñés de la cosecha del 44, que vino al mundo un 15 de mayo.

Destacando en el Deportivo

Pellicer era un delantero centro o interior en punta, de buena talla (1,78 metros), aunque no demasiado peso (68 kilos), y dotado de una excelente técnica individual, con recorrido y llegada. Comenzó a despuntar como juvenil en el Liceo Monelos, y de allí pasó al Fabril, el conjunto filial del Deportivo, donde coincidió con otros destacados elementos que llegarían también al primer equipo como Beci, Manolete o Cholo. Le tocó debutar en Primera División en la temporada 64-65, concretamente en la cuarta jornada, el 4 de octubre de 1964, en el Metropolitano y frente al Atlético de Madrid, que venció por 1-0 con gol de Mendonça, un ex del Depor, cuyo once fue el siguiente: Benegas; Lariño, Rifé ―hermano de Quimet, el jugador del Barça―, Domínguez; Aurre, Carlos; Pellicer, Crispi, Veloso, Jaime Blanco y Montalvo. Esa campaña jugaría diez partidos de Liga (un gol) y otro de Copa, en un Dépor que volvía a perder la máxima categoría, fiel a su condición de equipo-ascensor.

Carlos era el segundo de cinco hermanos ―dos varones― y su padre tenía una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, de modo que se tomará un año sabático de fútbol y permanecerá durante todo el curso 65-66 estudiando ingeniería técnica electrónica en Vigo (también influyó en ese paréntesis una relación no demasiado buena con la directiva deportista). Pero tras un nuevo ascenso a Primera del cuadro coruñés va a reintegrarse a sus filas en la temporada 66-67, que será la de su eclosión definitiva. En Liga se alineará en 16 encuentros, casi todos en la segunda vuelta, consiguiendo la nada desdeñable cifra de seis goles, aunque su brillante desempeño ―que le llevó incluso a la selección sub-23― no pudo evitar un nuevo descenso, pero es en la Copa del Generalísimo donde se consagra, logrando un hat-trick que sirve para derrotar al Real Madrid en Riazor. Esas cosas siempre han llamado la atención en Can Barça, y el club azulgrana decide ficharle, con la esperanza de reeditar la jugada que tan bien le había salido trece años atrás con su paisano Luisito Suarez.

Un trienio en Can Barça

De modo que en el verano de 1967 Pellicer aterriza en el Camp Nou, junto con otros refuerzos como el sevillista Oliveros, Zabalza de Osasuna, y el goleador del Badajoz Jiménez, un fichaje verdaderamente modesto, pues procedía de Tercera División, que van a unirse al colchonero Mendonça ―magnífico futbolista, más ya de vuelta de muchas batallas―. Pero en el club catalán el gallego no va a tener suerte. En su primera campaña jugará muy poco, tan sólo siete partidos oficiales, aunque se proclamará campeón de Copa tras la famosa ‘final de las botellas’. En su segundo curso como barcelonista parecía que todo iba a seguir igual, pero ya avanzada la temporada comienza a contar para el técnico Salvador Artigas, con la salvedad de que este le alinea siempre como extremo derecho, que no era precisamente su posición, pues carecía de la velocidad necesaria para jugar en banda. No obstante, va a tomar parte en 18 encuentros entre Liga y Recopa (con un bagaje de tres goles), e incluso será de la partida en la final de esta última competición, disputada en mayo de 1969 en Basilea ―como exterior derecho, por supuesto―, encuentro de aciago recuerdo, pues el Barça sucumbiría por 3-2 frente al desconocido conjunto eslovaco del Slovan de Bratislava.

A título anecdótico, hay que reseñar el hecho de que Pellicer va a ser el primer jugador de campo del Barcelona que salte al terreno para sustituir a un compañero, gracias a una nueva norma que permitía hasta un par de cambios en cada partido. Sucedió el 14 de septiembre de 1969, en la jornada inaugural de la Liga 69-70, en el transcurso de un Real Madrid-Barça disputado en el Santiago Bernabéu, y el gallego ocupó la plaza de Bustillo, lesionado de gravedad tras un fuerte encontronazo con el central merengue Pedro De Felipe. A continuación disputaría varios partidos como titular, pero cuando a principios de 1970 el inglés Vic Buckingham se siente en el banquillo culé, el entrenador británico no va a contar en absoluto con él, y al finalizar su contrato, el 30 de junio de ese año, se desvinculará por completo de la entidad azulgrana.

Campeón de Liga con el Valencia

Sin embargo, Pellicer no va a permanecer mucho tiempo inactivo. Alfredo Di Stéfano, triunfador en Argentina con Boca Juniors, acababa de firmar como nuevo responsable del Valencia y se hará con su servicios. En Mestalla recién se habían marchado dos leyendas, Waldo y Guillot, y el gallego ocupará la teórica demarcación de delantero centro, desbancando al veterano Ansola. El club ché, contra todo pronóstico y tras casi un cuarto de siglo de sequía, va a proclamarse campeón de Liga en reñidísima pugna con Barcelona y Atlético de Madrid, y Pellicer será una pieza básica en el equipo, jugando 22 partidos. Y aunque solamente marcó tres tantos, estos fueron decisivos, puesto que el conjunto levantino, muy sólido en defensa, rentabilizaba al máximo sus dianas.

Pero en un amistoso internacional, ya terminando la temporada, el coruñés va a sufrir una grave lesión, rotura del tendón de Aquiles. El proceso de recuperación se complica mucho, con varias intervenciones, y Pellicer pasará en blanco toda la campaña 71-72. Reaparecería por fin a principios de la siguiente, pero aunque su rendimiento fue bueno, el físico ya le pasaba demasiada factura para competir en la élite. En el curso 73-74 todavía va a disputar algunos partidos con el Levante, en Segunda División, hasta que ya dijo basta.

Doctor Pellicer

Una vez colgadas las botas, con sólo 30 años, Carlos Pellicer encauzará su futuro profesional por otros derroteros. Y en lugar de acabar el peritaje electrónico, se matricula en la Facultad de Medicina. Y es que, mientras ayudaba a su padre a instalar la iluminación festiva por los pueblos próximos a la Coruña, también devoraba con fruición todas las revistas médicas que caían en sus manos. Así que va a concluir la carrera felizmente, y trabajará durante más de tres décadas, hasta el momento de su jubilación, como internista en la Residencia de la Seguridad Social de su ciudad natal, donde su labor recibiría elogios más valiosos y duraderos que los cosechados en los terrenos de juego, forzosamente efímeros.