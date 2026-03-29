Los demoledores datos del VAR que indignan al madridismo

El uso del VAR sigue generando debate en el mundo del fútbol y en lo que va de temporada, el impacto ha sido diferente en función del club. En partidos del FC Barcelona la tecnología ha intervenido en dieciocho ocasiones, en diez de ellas lo hizo a favor y en ocho en contra. En una no influyó, esto quiere decir que el VAR no cambió la decisión del árbitro o fue parcialmente –amarillas–. En el caso del Real Madrid, se han producido trece intervenciones, con diez en contra y tres a favor. Igualmente, en una no influyó.

En el Villarreal CF, el número baja hasta las siete, con tres a favor y cuatro en contra. Respecto al Atlético de Madrid, el número total de intervenciones es de once, con cinco a favor y seis en contra. En el caso del Real Betis, de las diez intervenciones de VAR que ha tenido, en nueve ha sido en contra y tan solo una en beneficio. Son los datos del conjunto peor parado.

En el Celta de Vigo la balanza se encuentra equilibrada con cuatro intervenciones en contra y otras tantas a favor, siendo tres las ocasiones en las que no influyó. La Real Sociedad es otro de los equipos que presenta un "saldo negativo", de las diez intervenciones, siete han sido en contra y tres a favor.

Siguiendo con el Getafe CF, de las siete intervenciones, cinco son a favor y dos en contra, mientras que el Athletic Club es otro de los equipos que presenta un saldo positivo más alto de intervenciones a favor con diez en beneficio y seis en contra en dieciséis ocasiones.

Más diferencias arbitrales

Osasuna, con siete intervenciones, cinco son a favor y dos en contra. Al igual que el Celta de Vigo, el RCD Espanyol presenta equilibrio con cinco a favor y cinco en contra, además de cuatro en las que no influyó. En el Valencia CF, son cinco a favor y seis en contra.

El Girona FC se encuentra en el lado extremo del Real Betis con siete intervenciones en beneficio y tan solo una en contra. En el caso del Rayo Vallecano, de las siete intervenciones totales, cuatro son a favor y una en contra. Para el Sevilla FC el balance es de nueve a favor y cuatro en contra y para el Deportivo Alavés de cuatro en beneficio y tan solo una en contra.

El Elche CF cuenta con tres intervenciones a favor y cuatro en contra mientras que el RCD Mallorca es el club con que más beneficiado se ha visto –once ocasiones– y siete en contra. Por último, Levante UD suma tres a favor y cinco en contra por dos a favor y seis en contra del Real Oviedo.

Penaltis y otras acciones

Real Madrid y Atlético de Madrid son los equipos a los que más goles les han anulado, mientras que a FC Barcelona, Deportivo Alavés, Girona FC, Osasuna y Rayo Vallecano a los que más les han otorgado. Además, Athletic Club y Getafe CF son los que más beneficiados han salido al anular tantos a sus rivales y FC Barcelona, RCD Mallorca y Real Madrid han tenido que ver más concesiones a los contrincantes.

En el apartado de penas máximas, Sevilla FC y Athletic Club han tenido cinco a favor, mientras Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad y Rayo Vallecano no han disfrutado de ningún penalti a su favor por ello. En materia de tarjetas rojas, el RCD Mallorca tiene el registro tanto de más expulsiones recibidas, hasta tres, pero también son quienes más rivales han visto salir del campo expulsados, cuatro.