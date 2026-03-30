El alcalde de París espera concluir las negociaciones sobre la sede del PSG antes de final de verano

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, afirmó este lunes que espera concluir "a más tardar a finales del verano" las negociaciones sobre el futuro del Parque de los Príncipes, propiedad municipal y sede del Paris Saint-Germain (PSG).

En declaraciones a la radio Franceinfo, Grégoire señaló que ya existe un acuerdo de principio con el accionista del club para avanzar en las conversaciones, que permanecían bloqueadas tras la negativa de la exalcaldesa Anne Hidalgo a vender el estadio. El actual regidor, que entonces era su teniente de alcalde, ha adoptado una postura diferente y busca desbloquear el proceso.

El nuevo alcalde, que asumió la víspera su cargo, anunció su intención de retomar el expediente en el Consejo de París previsto para mediados de abril, con el objetivo de obtener un mandato formal para reiniciar las negociaciones. "En última instancia, es el Ayuntamiento de París quien decide", subrayó.

🚨 Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes : pic.twitter.com/5BqKE6j4lr — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 30, 2026

Grégoire contempla dos escenarios: un contrato de arrendamiento a largo plazo o una venta condicionada del estadio, aunque reconoció que el PSG ha mostrado reservas sobre la primera opción.

El alcalde de la capital francesa reiteró su "apego" al club y expresó su deseo de que permanezca en la capital, después de que su presidente, Nasser al-Khelaïfi, evocara en el pasado posibles traslados a otras localidades de la región parisina ante la falta de acuerdo. Insistió además en que no se deben emplear fondos públicos para financiar un estadio de fútbol profesional.

En caso de concretarse una eventual venta, Grégoire precisó que la totalidad de los ingresos se destinaría a nuevas instalaciones deportivas, al mantenimiento de las existentes y a la creación de zonas verdes en la ciudad.

Por otro lado, el alcalde anunció su intención de homenajear al PSG tras la conquista de la Liga de Campeones la temporada pasada, en un gesto que busca distender las relaciones entre el club y el Ayuntamiento, deterioradas en los últimos años. Según su entorno, Grégoire podría ser invitado próximamente al Parque de los Príncipes.