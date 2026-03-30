La crisis de los 40 de Sergio Ramos: de buscar equipo a liderar la compra del Sevilla

Este 30 de marzo, el fútbol español celebra un Lunes de Ramos muy especial. El futbolista Sergio Ramos alcanza la cifra redonda de los 40 años y lo hace en un escenario inédito: sin equipo desde diciembre tras su paso por Rayados de Monterrey, pero con una actividad frenética en los despachos. A una edad en la que la mayoría disfruta del retiro, el camero se encuentra en plena forma física y en el centro de una operación financiera que podría cambiar el destino del club de sus amores.

De hecho, si uno se da una vuelta por sus redes sociales y ve los vídeos de los entrenamientos de Sergio Ramos, comprenderá lo que es ignorar el DNI. Sus redes sociales, a menudo virales por sus sesiones de gimnasio extremo, dan fe de un profesional que se niega a bajar el listón. Recientemente se le ha visto ejercitándose al máximo nivel junto a amigos como Lucas Vázquez, demostrando que, físicamente, tiene cuerda para rato.

Desde que terminó su contrato en México, las ofertas no han dejado de llamar a su puerta. Clubes de la Champions League, el AC Milan en Italia y propuestas mareantes de Qatar y Arabia Saudí han intentado seducirlo. Sin embargo, Ramos ha priorizado la cercanía familiar en España, lo que le llevó a intentar un tercer regreso al Sevilla en el pasado mercado invernal, una opción que la actual directiva bloqueó por motivos estratégicos.

El 'Jefe' en el horizonte de Nervión

La razón por la cual Ramos no viste hoy la camiseta blanquirroja es puramente institucional. José María del Nido Carrasco admitió que sería "incompatible" tener a Sergio en el vestuario mientras este lidera un proceso de compra de la entidad. De la mano del grupo inversor americano Five Eleven Capital, y bajo la supervisión jurídica de su hombre de confianza, el abogado Julio Senn, Ramos está en la fase final de una due diligence para escudriñar las cuentas del club.

La auditoría externa ya está prácticamente finiquitada. Este informe es la pieza clave para marcar el precio real de una operación que se estima en unos 450 millones de euros. El objetivo es presentar una oferta formal en la última quincena de mayo, una vez se aclare el futuro deportivo del equipo en LaLiga, ya que la valoración del club oscilaría radicalmente en caso de un hipotético descenso.

Un legado de leyenda: el club de los 1.000 partidos

Sergio Ramos llega a los 40 con una hoja de servicios que marea. Ha superado la barrera de los 1.000 partidos profesionales, repartidos entre el Real Madrid (donde es leyenda absoluta con 671 encuentros), la selección española (180), el PSG, el Sevilla y su reciente etapa en Monterrey. Su palmarés es el de uno de los mejores defensores de la historia:

Con la selección española: el ciclo glorioso de dos Eurocopas (2008, 2012) y el Mundial 2010.

Con el Real Madrid: 4 Champions League (con aquel eterno gol en el minuto 93 de la Décima), 5 ligas y 4 mundiales de clubes.

Goles: una cifra insólita para un defensa, con 148 tantos celebrados a lo largo de su carrera.

Más allá del balón: el empresario multidisciplinar

Si decide que la retirada es el camino tras soplar las velas, Ramos tiene un imperio esperándole. No es solo el fútbol; es su pasión por la cría de caballos (con su yeguada SR4), sus incursiones en la música, su influencia en el mundo de la moda y sus distinciones institucionales, como la Medalla de Andalucía o el título de Hijo Predilecto de Camas.

El futuro de Sergio Ramos es una moneda al aire que caerá en mayo. Podría ser aceptando una última aventura en un equipo Champions o, quizás, sentándose en el palco de la bombonera de Nervión como el nuevo propietario. Lo que es seguro es que, a sus 40 años, el "Lunes de Ramos" marca el inicio de su partido más decisivo fuera del área pequeña.