Enzo Fernández revoluciona el mercado con un claro guiño a la capital española: ¿Atlético o Real Madrid?

Después de caer en Champions con el Chelsea ante el PSG, Enzo Fernández dejó caer que se marcha del conjunto inglés y, como ya sabe todo el planeta fútbol, el Real Madrid le quiere. Y el Atlético de Madrid, por cierto. Pues bien, los rumores se han vuelto a incrementar por unas palabras que ha dicho el argentino en pleno parón de selecciones.

Lo ha hecho en un directo en la plataforma Kick, durante una charla con Marcos Giles.

🚨🗣️ Enzo Fernández: "Which City I’d like to live in? Madrid. I really like Madrid." pic.twitter.com/g87LpBo6DJ — Speedline (@speedlinexx) March 30, 2026

"Me gustaría también conocer, no sé, vivir en España. Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires", dijo Enzo en dicha conversación. Eso sí, no mencionó a ningún equipo en concreto, sino que lo dejó en el aire.

Los que sí bromearon con la posibilidad de un equipo u otro fueron sus acompañantes, que tiraron de ironía para tirarle de la lengua: "Irías a Madrid para jugar en el Getafe. O en el Rayo Vallecano. Está el Atlético, también...". Ojo con el Atlético de Madrid porque su relación con Julián Álvarez podría influir en su llegada.

Ahora toca ver qué equipo da el primer paso, si el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tienen en Rodrigo de Paul y Julián Álvarez sus mejores armas, mientras que el conjunto blanco cuenta con el poderío habitual de su estatus. El duelo está servido.