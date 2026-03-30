Estado de alarma para Arteta: once lesionados en un momento decisivo de la temporada

El Arsenal está realizando una gran temporada, manteniéndose en la pelea por la Premier League –el equipo de Mikel Arteta tiene nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque este con un partido menos– y avanza con autoridad en Champions League. Además, se encuentra con opciones en la FA Cup. Sin embargo, durante el parón internacional de marzo está sufriendo varios contratiempos que ponen en estado de alarma al cuerpo técnico.

Varios de los futbolistas que fueron citados con sus respectivas selecciones han tenido que regresar antes de tiempo y otros no han podido viajar al estar lesionados. En total, once miembros de la plantilla no estarían disponibles para Arteta.

Ausencias sensibles

Bukayo Saka y Declan Rice, dos de sus piezas fundamentales, regresaron de la concentración con Inglaterra debido a molestias musculares. Por otro lado, Saliba continúa con problemas en el tobillo y Gabriel Magalhães tiene molestias en la rodilla. A ellos se suman Leandro Trossard con problemas en la cadera y Noni Madueke, lesionado de la rodilla.

Completan la lista de bajas Zubimendi –por problemas físicos durante la concentración con España–, Eze, Odegaard, Timber e Hincapié; todos han notado molestias. Sin embargo, desde Inglaterra hay quienes insinúan que podría existir cierta picardía por parte del club o de los propios futbolistas para abandonar las concentraciones y evitar acumular más minutos.

10 LESIONADOS DEL ARSENAL EN EL PARÓN 🤯 La ventana de selecciones deja tocada la plantilla de arteta en el tramo importante de la temporada 👀#PremierLeagueDAZN ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/SYklciMiVl — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 29, 2026

Después del parón, el Arsenal tiene compromisos exigentes. El próximo 4 de abril se mide al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, el 7 de abril se enfrenta al Sporting de Lisboa en la ida de cuartos de la Champions League y cierra esa semana frente al Bournemouth en la Premier. Posteriormente recibe al Sporting de Portugal y se mide al Manchester City.