Francia supera a Colombia con un once alternativo sin Mbappé antes del Mundial

La selección francesa de fútbol ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las grandes favoritas para alzarse con el título en la próxima cita mundialista. El equipo dirigido por Didier Deschamps doblegó con autoridad a Colombia por 1-3 en su segundo compromiso amistoso de esta semana en tierras norteamericanas. El encuentro, disputado en el Northwest Stadium de Landover, muy cerca de la capital estadounidense, sirvió para ratificar el excelente estado de forma del combinado europeo, que se mostró letal de cara a la portería rival.

Una de las principales conclusiones que arroja este enfrentamiento es el inmenso fondo de armario que posee el cuadro galo. Tras haber logrado una prestigiosa victoria ante la siempre temible selección de Brasil apenas cuatro días antes, el cuerpo técnico decidió apostar por las rotaciones. Sin embargo, la inclusión de una segunda unidad no mermó en absoluto la capacidad competitiva de los franceses, evidenciando que disponen de un banquillo plagado de estrellas capaces de rendir al más alto nivel en el escenario internacional.

El desarrollo del partido tuvo fases muy diferenciadas. En los compases iniciales, la escuadra sudamericana salió con gran ímpetu y generó sensación de peligro en el área europea. Jugadores de la talla de Luis Díaz y James Rodríguez asumieron el protagonismo en las filas cafeteras, inquietando la portería rival e ilusionando a sus seguidores. No obstante, la solidez defensiva y la jerarquía de los campeones del mundo en 2018 terminaron por imponerse ante el entusiasmo inicial del conjunto colombiano.

El rumbo del duelo cambió drásticamente cuando Désiré Doué sacó a relucir su talento. Un potente disparo del joven atacante sirvió para inaugurar el marcador y desbaratar los planes del rival. Poco antes de llegar al tiempo de descanso, Marcus Thuram amplió la ventaja al aprovechar una salida en falso del guardameta colombiano, conectando un certero cabezazo que supuso el 0-2. La efectividad en los metros finales dictó sentencia en una primera mitad que dejó a los sudamericanos muy tocados.

Tras el paso por los vestuarios, la dinámica se mantuvo inalterable. Una brillante jugada colectiva, que volvió a contar con la participación estelar de Doué y Thuram, culminó con el 0-3 en el luminoso, dejando el choque visto para sentencia. A pesar de la abultada desventaja, Colombia tiró de orgullo en una segunda parte mucho más trabada y física, logrando maquillar el resultado definitivo gracias a un meritorio tanto obra de Jáminton Campaz.

El encuentro concluyó con una atmósfera de auténtica fiesta en las gradas, desatada especialmente en los últimos minutos cuando Kylian Mbappé saltó al terreno de juego. Con este triunfo, Francia cierra de manera inmejorable su gira por Estados Unidos, país que albergará el Mundial este mismo verano. Los galos acumulan ya una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, sumando ocho victorias y un único empate, y afianzan su candidatura como el rival a batir en el torneo más prestigioso del planeta.