La goleada de España ante Serbia, el momento de la selección antes del Mundial de fútbol de este verano, y el posible fichaje de Rodri por el Real Madrid. Estos fueron los temas tratados en Fútbol esRadio este lunes, programa presentado por Sergio Valentín y hoy, de tertulianos, con Jaime Ugarte, Alfredo Somoza e Isidoro San José quien sacó el tema más polémico del programa: ¿por qué hay gente que no quiere a Rodri Hernández en el Real Madrid?

Entre esas personas, está Alfredo Somoza: "Yo creo que el Madrid, jugando con un solo medio centro, un cinco, tiene al mejor que podría tener (Tchouameni) para lo que puede jugar el Madrid. ¿Para qué vas a fichar a un balón de oro en esa posición? ¿Para jugar a otra cosa que no tienes jugadores para jugar a otra cosa? Yo no le ficharía. No sé... Venga, vale, por 20 millones, perfecto", afirmó.

El tertuliano también añadió que eran demasiados gallos en el miso corral, algo que no compartían el resto de tertulianos que no veían en Rodri un gallo precisamente. Sergio Valentín compartió una reflexión sobre el Real Madrid, su vestuario, y el resto de clubes: "¿Qué pasa? Que en el Madrid no puede haber un suplente de nivel? En otros clubes es una bendición. Mira el banquillo del City, mira los suplentes del Bayern de Munich. En el Real Madrid no es así. ¿Por qué en el resto de clubes no pasan esas cosas?"

En cuanto a las pretensiones de la selección española y el próximo Mundial, todos coincidieron en que el combinado de Luis de la Fuente está entre los máximos favoritos y se destacó al grupo ya que da la sensación de que puede fallar cualquier jugador y no afectaría al rendimiento del equipo.

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