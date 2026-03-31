Surrealista lo vivido en las horas previas del duelo clave de la repesca para el Mundial que medirá a Italia y a Bosnia. En pleno entrenamiento del equipo balcánico fue descubierto un soldado italiano filmando la preparación con su teléfono móvil fuera del tiempo de rigor permitido para la prensa.

Un hecho que ha generado una enorme polémica y malestar dentro del combinado bosnio. "Es totalmente cierto", contaba Endin Causevic, periodista de 'SportSport' al diario MARCA.

Así se dieron los hechos. Bosnia entrenaba en Butmir a la espera de viajar, en la previa del partido, a Zenica, 70 kilómetros al norte de Sarajevo. El entrenamiento era a puerta cerrada con los lógicos 15 minutos abiertos a la prensa. Hasta aquí todo normal, pero la alarma saltó cuando, pasado ese tiempo y en una zona que no estaba habilitada para medios de comunicación, un hombre seguía grabando con su teléfono móvil lo que ocurría durante el entrenamiento del equipo de Sergej Barbarez.

Un hombre que además resultaba muy llamativo por su indumentaria. Y es que estaba ataviado con una parca militar y unas bermudas, el parche de Italia sobresalía en el hombro izquierdo.

Fue tal el revuelo que se formó que de inmediato los miembros de seguridad de la Federación acudieron a desalojar al solado. Bosnia, al contrario que otras selecciones de mayor entidad, no tiene habilitado su centro de entrenamiento para hacerlo privado a miradas ajenas con lonas o paneles.

Un 'espionaje' en toda regla que ha supuesto todo un terremoto a nivel futbolístico mundial a tal escala que la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina ha enviado una queja a la misión de EUFOR, la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina.

Por su parte Italia ha tenido que salir a defenderse asegurando que no es un espía de la Federación Italiana de Fútbol, tan dolo un soldado italiano que por casualidad pasaba por allí: "El sospechoso no era un espía italiano al servicio de la selección nacional, ni tenía vínculos con otras actividades. Se trataba simplemente de un soldado italiano que, por casualidad, se encontraba allí cerca de su base y, al parecer, se detuvo a observar el entrenamiento de Dzeko y sus compañeros, apunta el 'Corriere dello Sport'.

La historia es tremenda. Propia de un guión del genio Quentin Tarantino y se ha hecho viral en pocas horas.