La vuelta de la selección española a Cataluña cuatro años después, con motivo del amistoso ante Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, ha estado marcada por los cánticos racistas y contra Joan García, exguardameta del Espanyol, hoy en las filas del FC Barcelona, que ha tenido un recibimiento bastante hostil en su debut con el equipo nacional absoluto.

Todo empezó en los prolegómenos del encuentro: un sector de la grada se dedicó a pitar el himno de Egipto, en una escena absolutamente lamentable.

🤔¿Por qué pitar el himno de un país? 🤔¿Qué le hizo Egipto a España para que estos maleducados, intolerantes e ignorantes piten su himno? ❌️ Poca educación y empatía. La lacra de la sociedad actual en la que vivimos. pic.twitter.com/SRqxqW69EQ — Mr. Asubío (@MrAsubio) March 31, 2026

Pasados diez minutos de la primera parte, algunos aficionados empezaron a corear el cántico "musulmán el que no bote es", uniéndose cada vez más seguidores. Un cántico que se volvió a repetir minutos después. Además, parte del público también se acordó de Vinícius entonando "Vinícius, balón de playa", recordándole al jugador brasileño del Real Madrid cómo se quedó sin el Balón de Oro en octubre de 2024, en beneficio del centrocampista español Rodri Hernández.

Lamentables cánticos racistas procedentes de un sector del RCDE Stadium. Durante el partido entre España y Egipto, pudo escucharse "musulmán el que no bote". #SelecciónRTVE pic.twitter.com/U5bbZSghnK — Teledeporte (@teledeporte) March 31, 2026

Al descanso del encuentro se mostró un mensaje en el videomarcador en el que se podía leer: "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas". Asimismo, se pidió por megafonía que los presentes se abstuvieran de hacer cánticos xenófobos e irrespetuosos.

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​A los pocos minutos de iniciarse la segunda parte volvió a repetirse la misma situación, pero esta vez una gran parte del público respondió con pitos y volvió a reproducirse por megafonía la misma advertencia que en el descanso.

A esa pitada siguieron gritos contra el presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Debuta Joan García con la Selección Española en el RCDE Stadium. No fue convocado el año pasado cuando fue el portero con más paradas del fútbol español. De haber ido, su cláusula en el Espanyol hubiese subido 5 millones de euros. Ahora juega en el Barça. pic.twitter.com/7gkoOfLqeC — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 31, 2026

También Joan García, guardameta que hasta la temporada pasada militó en las filas del RCD Espanyol antes de fichar por el Barça, fue silbado en su debut con la selección española. El guardameta de Sallent, de 24 años, entró al campo por David Raya en el minuto 62, en sustitución de David Raya, y pudo comprobar en sus carnes cómo Cornellá sigue recordándole que no olvida su pasado perico para irse traspasado al eterno rival.