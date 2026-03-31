El futuro de Cucurella y su posible fichaje por el FC Barcelona

Marc Cucurella habló antes los medios de comunicación en la previa del amistoso que jugará España ante Egipto en Cornellá-El Prat. En sus declaraciones, el lateral catalán dejó un guiño al FC Barcelona al ser preguntado por la posibilidad de fichar por el conjunto de Hansi Flick. Aún así, también reconoció que está feliz jugando en Inglaterra. "Estoy muy contento ahí, mi familia también y es una muy buena experiencia de vida", afirmó.

Respecto a la opción de volver a vestir los blaugranas aseguró, el defensa del Chelsea aseguró: "Sería difícil de rechazar. No sólo soy yo. Tendría que pensar en mi familia. Si viene, vendrá y veremos la decisión que se toma", dejando entrever que no le es indiferente esa posible oportunidad.

En julio de 2025, Cucurella ya protagonizó unas declaraciones que generaron impacto en el entorno del FC Barcelona. En un entrevista con el periodista Gerard Romero, el futbolista mostró su falta de confianza en la capacidad de la directiva del club para resolver de manera correcta las gestiones y poder inscribir a sus fichajes.

Recuerdos de la infancia

Cucurella ingresó en el cadete A de La Masía y fue escalando por las categorías inferiores del club blaugrana hasta llegar al FC Barcelona Atlètic en 2018. Con el primer equipo tan solo disputó un partido de Copa del Rey ante el Murcia –contó con siete minutos– y salió cedido a equipos como Eibar y Getafe.

Vistió los colores del Brighton y en 2022 pasó a formar parte del vestuario del Chelsea. En el conjunto inglés se ha convertido en una pieza fundamental lo que le ha llevado a ser uno de los futbolistas fijos en las llamadas de Luis de la Fuente a la selección española.